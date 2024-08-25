İspanyol devinden yapılan açıklamada, Jude Bellingham'ın ince plantaris kasında yaralanma olduğu duyuruldu. Bu sakatlık nedeniyle İngiliz futbolcu, en az 1 ay sahalardan uzak kalacak. Yıldız ismin sakatlık yaşadığı plantaris kası, insan vücudundaki körelmiş yani işlevini kaybetmiş organlar arasında sayılıyor. İnsanların yüzde 10'unda bu kas yapısı bulunmuyor. Plantaris kası, dizin arkasına ve bacağın baldır bölgesine uzanıyor ve oldukça ince bir kas. Plantaris kası hayvanlar tarafından, nesneleri ayakları ile tutmak ve kontrol etmek için kullanılıyor. Bu kas insanlarda da aynı şekilde mevcut ancak hiçbir işlevi yok. Yıldız futbolcu Real Madrid'in La Liga'da oynayacağı Valladolid, Las Palmas ve Betis maçlarının yanı sıra İngiltere Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki İrlanda ve Finlandiya müsabalarında görev alamayacak.

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