Tek hedef galibiyet: Kara Kartal Avrupa semalarında

Bu sezon yeni formatta lig usulü oynanacak UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak isteyen Beşiktaş, play-off turu ilk maçında deplasmanda Lugano ile karşılaşacak.

Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak müsabaka, 21.30'da başlayacak. Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Siyah-Beyazlılar'da Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un bu sezon hiç süre vermediği isimlerinden Zaynutdinov İsviçre kafilesinde da yer almazken, Vincent Aboubakar da kadroya dahil edilmedi.