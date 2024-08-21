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Galatasaray yönetiminden sol bek için iki flaş hamle!

Monaco formasını giyen Jacobs’la ilgili kiralama formülünü masaya koyan yönetim, limitlerde boşluk açılma ihtimale nedeniyle De Cuyper için de Brugge’e 10 milyon Euro’luk teklif yaptı. Young Boys rövanşı sonrası bu konuda kesin karar verilecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024
Galatasaray yönetiminden sol bek için iki flaş hamle!

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Geçen sezon devre arasında büyük ümitlerle transfer edilen Derrick Köhn'ün düşen performansı sonrası yeniden sol bek takviyesini gündemine alan Galatasaray'da çalışmalar 4 koldan sürüyor. Sarı-Kırmızılı yönetim limitlerde oluşabilecek boşluğa göre kiralama ve bonservisle alma formülleri için iki farklı hamle yaptı.

Yönetim scout ekibinin önerisi sonrası listeye giren Ismail Jakobs için Monaco'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yaptı. G.Saray'ın Monaco'ya 1 milyon Euro kiralama, 9 milyon Euro zorunlu satın alma ve 2 milyon Euro da bonus maddeler içeren bir teklif sunduğu öne sürüldü. Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 22 maçta forma giyen ve 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen Jakobs bu sezonun ilk maçı olan St. Etienne karşılaşmasında da 90 dakika sahada kaldı. Galatasaray yönetimi Şampiyonlar Ligi'ne kalınması ve limitlerin rahatlaması olasılığı nedeniyle Maxim De Cuyper için de Club Brugge'le masaya oturdu. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Belçika kulübüne bonuslarla beraber yaklaşık 10 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ancak Brugge'ün kapıyı 16 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi. 23 yaşındaki De Cuyper, Belçika'nın Euro 2024 kadrosunda da yer almıştı.

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