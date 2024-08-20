Ferdi Kadıoğlu Brighton’la anlaştı

Fenerbahçe'nin takımda tutmak istediği yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili taraftarları üzecek bir gelişme yaşandı. Verdiği transfer haberleriyle ün kazanan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, milli futbolcu ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ferdi Brighton ile her konuda anlaşma sağladı. Teklifi değerlendirmek ve İngiltere"ye gitmek istiyor" ifadelerini kullandı. Romano iki kulüp arasında henüz bir anlaşma sağlanmadığını, görüşmelerin devam ettiğini öne sürdü. Fenerbahçe'nin bonuslarla birlikte 40 milyon Euro'nun üzerinde bir bedel karşılığında yıldız futbolcunun transferine izin vereceği ifade ediliyor.

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