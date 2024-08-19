Trezeguet’in Arabistan’da gönlü yok

Fırtına'da Trezeguet, sergilediği performansla adeta göz kamaştırmaya devam ederken, transfer piyasasının da en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Son dönemde, Mısırlı yıldızın Bordo-Mavili formaya veda edeceği ve Suudi Arabistan kulüplerinin oyuncuya yoğun ilgi gösterdiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Arabistan basınında çıkan haberlere göre; oyuncunun Avrupa'da kariyerini sürdürmeyi tercih ettiği ifade edildi. Bu nedenle Körfez takımlarına transfer olma ihtimalinin de düşük olduğu belirtildi.

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