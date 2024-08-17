PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray zorlu Konya deplasmanında kazanarak 2'de 2 yaptı!

41. dakikada Icardi’nin “Al da at” pasında Kerem topu ağlara yolladı. 45’te Oğulcan yanıtladı. 59’da Barış’la yeniden öne geçen Cimbom, Young Boys maçı öncesi moral depoladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024
Galatasaray zorlu Konya deplasmanında kazanarak 2’de 2 yaptı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş yenilgisinin şokunu geçen hafta Hatayspor galibiyeti ile üzerinden atan Galatasaray dün de Konya'da 2-1 kazanarak Süper Lig'de 2'de 2 yaptı. Cimbom böylece önümüzdeki hafta içi oynayacağı Young Boys maçı öncesi moral depoladı.

BARIŞ ZOR POZİSYONDA ATTI
41. dakikada Galatasaray öne geçti. Icardi'nin ceza sahası içerisinden yerden pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu topu boş filelere gönderdi. 0-1. 45. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın yerden pasında Oğulcan Ülgün kaleci Fernando Muslera'yı mağlup etti: 1-1. İlk yarı bu skorla bitti. 59. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Savunmadan seken topu Kerem Aktürkoğlu kafayla ceza sahasına indirdi. Barış Alper Yılmaz zor pozisyonda dönerek yerden çok etkili vurdu: 1-2. Kalan bölümde tempoyu düşüren ve skoru korumayı başaran Galatasaray önemli bir galibiyet aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Manisa, Aydın İzmir ve Bolu’da havadan ve karadan müdahale | İzmir’de 900 kişi evlerini boşalttı
TAKVİM gündeme getirmişti! Tarladan sofraya 15 aracı olduğu ortaya çıktı çiftçiler isyan etti: Biz den üç kuruşa alınan ürün aracıları zengin ediyor...
Konut fiyatları düşüşe geçti: İstanbul ve İzmir’de gerileme var! Uzmanlardan değerlendirme: Ev almak için en iyi zaman
İzmir’deki yangının boyutu NASA haritasında: Kırmızıya boyandı
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Aydemir Akbaş’tan acı haber! 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim diyen Aydemir Akbaş hayatını kaybetti
Ahmet Şık’ın önceki dönem skandalları: Manşet manşet terör propogandası
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran Fenerbahçe sorusu! Yaspe lakaplı fenomen Yasin Pehlivan böyle elendi...
Terör devleti İsrail’in bakanı Katz’dan alçak iftira! Dışişleri’den sert tepki: Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir
Cimbom 2’de 2 yaptı! Galatasaray Süper Lig’de Konyaspor’u 2-1 yendi
TİP’li Ahmet Şık’ın TBMM’deki provokasyonunun perde arkası! Türkiye’nin yükselen imajından rahatsız oldu itibar suikastına soyundu
Galatasaray’dan Mauro Icardi’nin VAR’dan iptal edilen golü için ilginç paylaşım!
Meclis’te yumruklar konuştu! Can Atalay oturumunda Ahmet Şık’tan ’TİP’ik provokasyon: AK Parti’yi hedef alan rezil sözler
Hamas’tan Doha’daki ateşkes görüşmeleriyle ilgili flaş açıklama: 2 Temmuz’da anlaşmaya uyulmuyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Can Atalay kararı: CHP’nin genel görüşme açılması önergesi kabul edilmedi
Filistin oturumuna mazeret sunan CHP lideri Özgür Özel Can Atalay için seke seke Meclis’e geldi! Bir de üstüne DEM Grubu’nu ziyaret etti
SON DAKİKA