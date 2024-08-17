Galatasaray zorlu Konya deplasmanında kazanarak 2’de 2 yaptı!

Beşiktaş yenilgisinin şokunu geçen hafta Hatayspor galibiyeti ile üzerinden atan Galatasaray dün de Konya'da 2-1 kazanarak Süper Lig'de 2'de 2 yaptı. Cimbom böylece önümüzdeki hafta içi oynayacağı Young Boys maçı öncesi moral depoladı.

BARIŞ ZOR POZİSYONDA ATTI

41. dakikada Galatasaray öne geçti. Icardi'nin ceza sahası içerisinden yerden pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu topu boş filelere gönderdi. 0-1. 45. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın yerden pasında Oğulcan Ülgün kaleci Fernando Muslera'yı mağlup etti: 1-1. İlk yarı bu skorla bitti. 59. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Savunmadan seken topu Kerem Aktürkoğlu kafayla ceza sahasına indirdi. Barış Alper Yılmaz zor pozisyonda dönerek yerden çok etkili vurdu: 1-2. Kalan bölümde tempoyu düşüren ve skoru korumayı başaran Galatasaray önemli bir galibiyet aldı.