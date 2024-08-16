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Haftanın perdesi Konya'da açılıyor

Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasının açılış maçında bugün 21.00’da Konyaspor’a konuk olacak. Cimbom’da transfer görüşmeleri yapan Zaha, maçın kadrosuna alınmadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024
Haftanın perdesi Konya’da açılıyor

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, şampiyonluk hedefi olan Galatasaray'ı ağırlayacak. Müsabakanın hakemi Direnç Tonusluoğlu olurken yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Karşılaşma bugün saat 21.00'da başlayacak ve yayıncı kuruluştan canlı ekrana gelecek. Cimbom'da yeni transferler Gabriel Sara ve Elias Jelert'in maçta ilk 11'de olması bekleniyor. İki takım arasında geride kalan 46 maçta Sarı-Kırmızılılar 33, Yeşil-Beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Aslan'ın 89 golüne, Konya ekibi 31 golle karşılık verdi.

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