UEFA Süper Kupa’yı Atalanta’yı iki golle deviren Real Madrid kazandı!

UEFA Süper Kupa Finalinde Real Madrid ile Atalanta Polanya'nın başkenti Varşova'da karşı karşıya geldi. 45+1'de Vinicius'un enfes pasında savunma arkasına Rodrygo'nun vuruşu üst direğe çarpıp auta gitti. 2. yarıya Atalanta etkili başladı.

47'de Pasalic'in kafa vuruşunu Courtois kornere çeldi. 59'da ceza sahasında rakiplerinden sıyrılan Vinicius'un pasında Valverde topu boş kaleye yolladı: 1-0. 68'de fark 2'ye çıktı. Ceza sahası içinde Bellingham müsait durumdaki Mbappe'yi gördü. Fransız yıldız yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0. 6. kez kupayı müzesine götüren İspanyol devi bu kupayı en çok kazanan takım oldu.



MBAPPE SİFTAH YAPTI

Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappe yeni takımıyla çıktığı ilk maçta fileleri havalandırdı. Yıldız oyuncu 68'de attığı golle zaferi perçinledi.