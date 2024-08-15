Lukas Lerager sürprizi

Son olarak PSG'den Cher Ndour'u kadrosuna katan Beşiktaş, ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Danimarka basını, Lukas Lerager'in Kartal ile görüştüğünü belirtti.

Haberde; Süper Lig'de 14 yabancı oyuncu sınırı bulunduğu, bu nedenle Danimarkalı isme yer açılabilmesi için Siyah-Beyazlı ekibin başka bir yabancıyı göndermesi gerektiği ifade edildi. Kopenhag'ın yollarını ayırmak istediği belirtilen futbolcunun, Beşiktaş'ı beklemeye geçtiği de gelen bilgiler arasında. Geride kalan sezonda 43 maçta görev yapan 30 yaşındaki Danimarkalı orta saha, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol, 5 asiste imza attı. Lerager'in kontratı sezon sonunda sona erecek.