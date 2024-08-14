Onuachu’da yeni taktik: Trabzonspor Nijeryalı golcü için yeni bir yol haritası belirledi

Trabzonspor forvet bölgesindeki ilk adayı Paul Onuachu'yu kadrosuna katmak için Southampton ile görüşmelerini sürdürüyor. 7 milyon Euro'luk teklifi reddedilen Fırtına'nın yeni bir öneri ile İngiliz ekibinin kapısını çalacağı öne sürüldü.

İddiaya göre Bordo-Mavililer, 7 milyon Euro'luk teklifini 7,5 milyon Euro'ya çıkaracağı ve Southampton ile Göztepe'nin Başkanın aynı olmasından dolayı İzmir ekibine Yunan kanat oyuncusu Fountas ile birlikte Umut Bozok'u da önereceği gelen haberler arasında. 29 yaşındaki golcü oyuncu için 10 milyon Euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyen Ada ekibinin olası teklife ne yanıt vereceği merak konusu. Onuachu'nun Trabzon'a transferi konusunda kolaylık sağlanmasını talep ettiği de gelen haberler arasında.

2 İSİM HALA KULÜP ARIYOR

Trabzonspor'un gelecek sezon planlamasında yer almayan Maxi Gomez ve Tonio Teklic kulüp arayışlarına devam ediyor. Hala kulüp bulamayan İki isimle fesih dahil birçok formülle yolların ayrılması planlanıyor.