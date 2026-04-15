Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun measisine İstanbul'da devam etti. Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Makedonya, Rusya ve Vietnam'dan misafirler ağırladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gordana Siljanovska-Davkova'yı kabul etti
Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova'yı resmi törenle karşıladı. Birbirlerine heyetlerini takdim eden iki lider, daha sonra görüşmeye geçti.
Görüşmede, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ve Vietnam Meclis Başkanı Tran Thanh Man ile beraberindeki heyeti Dolmabahçe'de kabul etti.
Her iki kabulde de MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.