Time'dan skandal liste: Savaş suçlusu Netanyahu'yu yılın en etkili lideri seçti

Time dergisi skandal bir liste ile daha sahnede. ABD merkezli Time, 2026'nın en etkili isimlerini seçtikleri listeyi yayımladı. Öncülerden liderlere, sanatçılara ve ikonik isimlere çok sayıda ismin yer aldığı listede savaş suçlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderler arasında başı çekiyor. Listede Netanyahu'nun suç ortağı ABD Başkanı Donald Trump da yer alıyor. İran'da ABD/İsrail saldırılarında ölen çocukların kanı bile kurumışken gündem olan skandal liste tepki çekti.

  • Time dergisi, 2026'nın en etkili 100 ismi listesine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da dahil etti.
  • Dergi Netanyahu'yu dünyanın en etkili liderlerinden biri olarak nitelendirdi ve İsrail'in Hizbullah'a, İran'a yönelik operasyonlarını sıraladı.
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı bulunan Netanyahu, Gazze'de on binlerce sivilin ölümünden sorumlu tutuluyor.
  • ABD Başkanı Donald Trump da Time'ın 2026'nın en etkili liderlerinden biri olarak belirlediği isimler arasında yer aldı.
  • Listede sanatçılar, öncüler, iş insanları ve siyasi liderler olmak üzere farklı kategorilerde 100 isim bulunuyor.

ABD merkezli Time dergisi, 2026'nın en etkili 100 isminde Gazze'de soykırım yapan; İran, Lübnan ve Suriye'ye saldırılar düzenleyen işgal planları yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da ekledi.

TIME'DAN SKANDAL SEÇİM

Öncülerden liderlerden sanatçılara ve ikonik isimlere 2026 TIME100'ü listelediklerini belirten dergi savaş suçlusu Netanyahu'yu dünyanın en etkili liderlerinden biri olarak nitelendirdi.

SAVAŞ SUÇLUSU NETANYAHU İLK 100'DE

Netanyahu'nun, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile İsrail'in başarısızlığından sorumlu tutulduğunu hatırlatan Time, "Ardından gerçekleştirdiği siyasi geri dönüş, Trump'ınkini bile aşmış olabilir" ifadelerini kullandı.

On binlerce sivilin, kadınların, çocukların ölümüne sebep olan savaş suçlusu Netanyahu'ya övgüler dizen Time, "İsrail'in Hizbullah'ın askeri altyapısını yerle bir etmesi, 12 Gün Savaşı'nda ABD ile birlikte İran'ın nükleer programına yönelik yıkıcı saldırıları ve Gazze'deki tüm rehinelerin nihai olarak kurtarılması, İsrail kamuoyundaki itibarını artırdı." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

TRUMP DA LİSTEDE

Time'ın 2026'nın en etkili liderlerinden biri olarak gördüğü bir diğer isim ise tahmin edileceği üzere ABD Başkanı Donald Trump.

Seçim öncesi tüm savaşları bitirme vaatlerinde bulunan Trump, Beyaz Saray'a ikinci kez yerleştikten sonra İran'a saldırdı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdı ve İsrail ile birlikte bir kez daha İran'a saldırdı.

Time ise Trump'ın vergi reformundan söz etti.

TIME'IN "EN ETKİLİLERİ"

İşte savaş suçlularını liste başına alan Time'a göre 2026'nın en etkili 100 ismi…

Time'a göre yılın en etkili sanatçıları

Time 2026 listesinde sanaçılar bölümünde Luke Combs, Jennie, Keke Palmer, Noah Wyle, Dakota Johnson, Cafer Panahi, Claire Danes, Benicio Del Toro, Jonathan Groff, Ranbir Kapoor, Tayari Jones, Noah Kahan, Anderson .Paak, Rhea Seehorn, Coco Jones, Freida McFadden yer alıyor.

Time'a göre yılın en etkili öncüleri

Öncüler başlığı altında ise Dolores Huerta, Reid Wiseman, Josh D'Amaro, Mamadou Amadou Ly, Nancy Silverton, MrBeast, Mariangela Hungria, C.C. Wei, Lauren Hersh and Rachel Foster, Shannon Minter, Zabib Musa Loro, Sarah Friar, Kiran Musunuru ve Rebecca Ahrens-Nicklas yer alıyor.

Time'a göre yılın en etkili isimleri

Güçlü/etkili isimler arasında ise Zoe Saldaña, Ben Stiller, Aliko Dangote, Scottie Scheffler, Anok Yai, Ralph Lauren, Lynsey Addario, Susan Dell and Michael Dell, Sundar Pichai, David Ellison, Precious Matsoso and Anne-Claire Amprou ve Lip-Bu Tan yer alıyor.

Time'a göre yılın en etkili isimleri

Time'ın ikonları ise Wagner Moura, Kate Hudson, Alysa Liu, Hilary Duff, Alan Cumming, Sterling K. Brown, Ethan Hawke, Chloe Kim, Shirin Ebadi, Walter Hood, Victoria Beckham, Rauw Alejandro ve Kica Matos.

Time'a göre yılın en etkili liderleri

Time'ın skandal lider listesi ise şu şekilde:

Pope Leo XIV, Claudia Sheinbaum, Marco Rubio, Donald Trump, Mark Carney, Zohran Mamdani, Xi Jinping, Sanae Takaichi, Benjamin Netanyahu, Netumbo Nandi-Ndaitwah, Steve Witkoff, Gavin Newsom, Gwynne Shotwell, Balendra Shah, Susie Wiles, Tarique Rahman, Mark Kelly, Heather Gerken, Dan Caine, Henna Virkkunen, Rafael Mariano Grossi, Mette Frederiksen, Jacob Frey, Fatih Birol

Time'a göre yılın en etkili isimleri

Time'ın belirlediği yılın yenilikçi kişileri ise şu şekilde: Nikki Glaser, Hilary Knight, Vikas Khanna, Lando Norris, Mashama Bailey, Matthieu Blazy, Dario Amodei and Daniela Amodei, Noah Lyles, Yiyun Li, Tony Tyson, Cao Fei, John Furner, Jeremy Allaire, Mari Luz Canaquiri Murayari, Luciano Moreira, Neal Mohan, Sabrina Walter

