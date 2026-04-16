Listede sanatçılar, öncüler, iş insanları ve siyasi liderler olmak üzere farklı kategorilerde 100 isim bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump da Time'ın 2026'nın en etkili liderlerinden biri olarak belirlediği isimler arasında yer aldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı bulunan Netanyahu, Gazze'de on binlerce sivilin ölümünden sorumlu tutuluyor.

Dergi Netanyahu'yu dünyanın en etkili liderlerinden biri olarak nitelendirdi ve İsrail'in Hizbullah'a, İran'a yönelik operasyonlarını sıraladı.

ABD merkezli Time dergisi, 2026'nın en etkili 100 isminde Gazze'de soykırım yapan; İran, Lübnan ve Suriye'ye saldırılar düzenleyen işgal planları yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da ekledi.

Öncülerden liderlerden sanatçılara ve ikonik isimlere 2026 TIME100'ü listelediklerini belirten dergi savaş suçlusu Netanyahu'yu dünyanın en etkili liderlerinden biri olarak nitelendirdi.

Time'a göre Netanyahu yılın en etkili liderlerinden biri

SAVAŞ SUÇLUSU NETANYAHU İLK 100'DE

Netanyahu'nun, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile İsrail'in başarısızlığından sorumlu tutulduğunu hatırlatan Time, "Ardından gerçekleştirdiği siyasi geri dönüş, Trump'ınkini bile aşmış olabilir" ifadelerini kullandı.

On binlerce sivilin, kadınların, çocukların ölümüne sebep olan savaş suçlusu Netanyahu'ya övgüler dizen Time, "İsrail'in Hizbullah'ın askeri altyapısını yerle bir etmesi, 12 Gün Savaşı'nda ABD ile birlikte İran'ın nükleer programına yönelik yıkıcı saldırıları ve Gazze'deki tüm rehinelerin nihai olarak kurtarılması, İsrail kamuoyundaki itibarını artırdı." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

TRUMP DA LİSTEDE

Time'ın 2026'nın en etkili liderlerinden biri olarak gördüğü bir diğer isim ise tahmin edileceği üzere ABD Başkanı Donald Trump.

Seçim öncesi tüm savaşları bitirme vaatlerinde bulunan Trump, Beyaz Saray'a ikinci kez yerleştikten sonra İran'a saldırdı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdı ve İsrail ile birlikte bir kez daha İran'a saldırdı.

Time ise Trump'ın vergi reformundan söz etti.

TIME'IN "EN ETKİLİLERİ"

