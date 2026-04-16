ABD merkezli Time dergisi, 2026'nın en etkili 100 isminde Gazze'de soykırım yapan; İran, Lübnan ve Suriye'ye saldırılar düzenleyen işgal planları yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da ekledi.
TIME'DAN SKANDAL SEÇİM
Öncülerden liderlerden sanatçılara ve ikonik isimlere 2026 TIME100'ü listelediklerini belirten dergi savaş suçlusu Netanyahu'yu dünyanın en etkili liderlerinden biri olarak nitelendirdi.
SAVAŞ SUÇLUSU NETANYAHU İLK 100'DE
Netanyahu'nun, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile İsrail'in başarısızlığından sorumlu tutulduğunu hatırlatan Time, "Ardından gerçekleştirdiği siyasi geri dönüş, Trump'ınkini bile aşmış olabilir" ifadelerini kullandı.
On binlerce sivilin, kadınların, çocukların ölümüne sebep olan savaş suçlusu Netanyahu'ya övgüler dizen Time, "İsrail'in Hizbullah'ın askeri altyapısını yerle bir etmesi, 12 Gün Savaşı'nda ABD ile birlikte İran'ın nükleer programına yönelik yıkıcı saldırıları ve Gazze'deki tüm rehinelerin nihai olarak kurtarılması, İsrail kamuoyundaki itibarını artırdı." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
TRUMP DA LİSTEDE
Time'ın 2026'nın en etkili liderlerinden biri olarak gördüğü bir diğer isim ise tahmin edileceği üzere ABD Başkanı Donald Trump.
Seçim öncesi tüm savaşları bitirme vaatlerinde bulunan Trump, Beyaz Saray'a ikinci kez yerleştikten sonra İran'a saldırdı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdı ve İsrail ile birlikte bir kez daha İran'a saldırdı.
Time ise Trump'ın vergi reformundan söz etti.
TIME'IN "EN ETKİLİLERİ"
İşte savaş suçlularını liste başına alan Time'a göre 2026'nın en etkili 100 ismi…
Time 2026 listesinde sanaçılar bölümünde Luke Combs, Jennie, Keke Palmer, Noah Wyle, Dakota Johnson, Cafer Panahi, Claire Danes, Benicio Del Toro, Jonathan Groff, Ranbir Kapoor, Tayari Jones, Noah Kahan, Anderson .Paak, Rhea Seehorn, Coco Jones, Freida McFadden yer alıyor.
Öncüler başlığı altında ise Dolores Huerta, Reid Wiseman, Josh D'Amaro, Mamadou Amadou Ly, Nancy Silverton, MrBeast, Mariangela Hungria, C.C. Wei, Lauren Hersh and Rachel Foster, Shannon Minter, Zabib Musa Loro, Sarah Friar, Kiran Musunuru ve Rebecca Ahrens-Nicklas yer alıyor.
Güçlü/etkili isimler arasında ise Zoe Saldaña, Ben Stiller, Aliko Dangote, Scottie Scheffler, Anok Yai, Ralph Lauren, Lynsey Addario, Susan Dell and Michael Dell, Sundar Pichai, David Ellison, Precious Matsoso and Anne-Claire Amprou ve Lip-Bu Tan yer alıyor.
Time'ın ikonları ise Wagner Moura, Kate Hudson, Alysa Liu, Hilary Duff, Alan Cumming, Sterling K. Brown, Ethan Hawke, Chloe Kim, Shirin Ebadi, Walter Hood, Victoria Beckham, Rauw Alejandro ve Kica Matos.
Time'ın skandal lider listesi ise şu şekilde:
Pope Leo XIV, Claudia Sheinbaum, Marco Rubio, Donald Trump, Mark Carney, Zohran Mamdani, Xi Jinping, Sanae Takaichi, Benjamin Netanyahu, Netumbo Nandi-Ndaitwah, Steve Witkoff, Gavin Newsom, Gwynne Shotwell, Balendra Shah, Susie Wiles, Tarique Rahman, Mark Kelly, Heather Gerken, Dan Caine, Henna Virkkunen, Rafael Mariano Grossi, Mette Frederiksen, Jacob Frey, Fatih Birol
Time'ın belirlediği yılın yenilikçi kişileri ise şu şekilde: Nikki Glaser, Hilary Knight, Vikas Khanna, Lando Norris, Mashama Bailey, Matthieu Blazy, Dario Amodei and Daniela Amodei, Noah Lyles, Yiyun Li, Tony Tyson, Cao Fei, John Furner, Jeremy Allaire, Mari Luz Canaquiri Murayari, Luciano Moreira, Neal Mohan, Sabrina Walter