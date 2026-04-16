AYNI SIRALARDAN AYNI MUSALLAYA

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu yapılan saldırı Türkiye'yi yasa boğdu.
14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, emniyet mensubu babasına ait 5 silah 7 şarjörle öğrenim gördüğü okulu bastı. İncel bağlantıları olan ve babasının "psikolojik tedavi görüyordu" dediği Mersinli, gözünü kırpmadan 10 kişinin canına kıyıp intihar etti.
Olayda kendini öğrencilerine siper eden okulun matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil ve Yusuf Tarık Gül hayatını kaybetti.
Talihsiz öğretmen ve öğrencilerin cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.
Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Belinay Nur Boyraz (11), Kerem Erdem Güngör (11) Zeynep Kılıç (11) ve Bayram Nabi Şişik (11) için Abdulhamithan Camisi'nde tören düzenlendi.
Boyraz, Güngör, Kılıç ve Şişik'in cenazeleri, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un kıldırdığı namazın ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, öğrencilerin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyüp Özkeçeci, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerden Furkan Sancak Balal, Afşin'de kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.
Furkan Sancak Balal'ın yakınları tabuta sarıldı, cenazede gözyaşları sel oldu.
Cenazeye Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerden Şuranur Sevgi Kazıcı, kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.
Gözyaşlarının sel olduğu cenazeye Adalet Bakanı Akın Gürlek de katıldı.
Kahramanmaraş'ta ortaokula yönelik düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara, cenaze töreninin düzenlendiği camide fenalaştı, sağlıkçılar müdahale etti.
Ayla Kara'nın cenaze töreninin düzenleneceği Tekir Mahallesi Çarşı Cami’ne yakınları geldi. Bu sırada camiye gelen Ayla Kara’nın eşi Ramazan Kara, fenalaştı. Sağlık ekiplerince müdahale edilen Kara, tedbir amaçlı ambulansa götürüldü.
Öte yandan öğretmen Ayla Kara’nın 3 çocuk annesi olduğu çocuklarından Furkan Kara’nın avukat, oğlu Ertuğrul Kara’nın öğrenci, kızı Dilara Karabıyık’ın ise evli olduğu öğrenildi.
Ayla Hoca'nın cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı.
Saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki öğrenci Yusuf Tarık Gül'ün cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedildi.
5. sınıf öğrencisi Gül'ün cenazesi, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak Karacasu Kırım Mezarlığı'na getirildi. Tabutun başına gelen baba Burak ve anne Kezban Gül ile yakınları, gözyaşı döktü.
Öğrenci Yusuf Tarık Gül'ün cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Törene, baba Burak ve anne Kezban Gül ile yakınları, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Tuba Köksal ve Ömer Oruç Bilal Debgici, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, AK Parti İl Başkanı Burak Gül ve CHP İl Başkanı Ünal Ateş katıldı.
Hayatını kaybeden matemaik öğretmeni Ayla Kara’nın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze teslim alındığı sırada öğretmenin bazı yakınları fenalık geçirirken, Kara’nın naaşı gözyaşları arasında cenaze aracına konuldu.
Kara'nın öğrencilerini korumak için onların üzerine kapaklanıp siper olduğu öğrenildi.
DEFİN YERİ GÖRÜNTÜLENDİ
Ayla Kara'nın defnedileceği Tekir Mahallesi Mezarlığı'ndaki alanında hazırlıkların sürdüğü görüldü. Kara'nın defnedileceği mezarlık açılırken cenaze, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Kahramanmaraş’ta hayatını kaybedenler arasında yer alan 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil’in ailesinin Osmaniye’nin Düziçi ilçesinden olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, yaşanan saldırı sonrası hayatını kaybeden küçük Adnan’ın acı haberi, Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşayan yakınlarını yasa boğdu.
Hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil için memleketinde büyük üzüntü yaşanırken, yakınları ve vatandaşlar acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti.
BABAEVİNDE TAZİYE ÇADIRI
Saldırıda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu.
Oğlunun, Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim görmeyi çok istediğini dile getiren Yeşil, "Başarılı bir okuldu, iyi öğretmenleri vardı. Biz de kendisini kırmadık ve o okula yazdırdık. Başarılı bir öğrenciydi. Okulda yapılan deneme sınavında ikinci olmuştu. Madalya taktılar, çok mutluydu." dedi.
"AYLA ÖĞRETMENİ ÇOK SEVİYORDU"
Yeşil, oğlunun saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara'yı çok sevdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Rahmetli olan öğretmenini çok seviyordu. Matematik öğretmeni sınıfta ders anlatırken olay olmuş. İlk önce matematik öğretmenini vuruyor, sonra çocukları şehit ediyor zanlı. Sonuç böyle oluyor. Başarılıydı, çalışkandı. İnançlı, dürüst, vatanını, milletini çok seven bir evladım vardı. 11 yaşında olmasına rağmen çok bilinçliydi. Tek çocuğumuz olduğu için çok üzüldük. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Mekanı cennet olsun, melek oldu. Şu anda inşallah Peygamberimizin yanındadır. Tek tesellimiz bu."