AYNI SIRALARDAN AYNI MUSALLAYA

OSMANİYE'YE ATEŞ DÜŞTÜ: AYLA ÖĞRETMENİNİ ÇOK SEVİYORDU

Kahramanmaraş’ta hayatını kaybedenler arasında yer alan 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil’in ailesinin Osmaniye’nin Düziçi ilçesinden olduğu öğrenildi.



Edinilen bilgilere göre, yaşanan saldırı sonrası hayatını kaybeden küçük Adnan’ın acı haberi, Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşayan yakınlarını yasa boğdu.



Hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil için memleketinde büyük üzüntü yaşanırken, yakınları ve vatandaşlar acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti.





BABAEVİNDE TAZİYE ÇADIRI



Saldırıda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu.



Oğlunun, Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim görmeyi çok istediğini dile getiren Yeşil, "Başarılı bir okuldu, iyi öğretmenleri vardı. Biz de kendisini kırmadık ve o okula yazdırdık. Başarılı bir öğrenciydi. Okulda yapılan deneme sınavında ikinci olmuştu. Madalya taktılar, çok mutluydu." dedi.



"AYLA ÖĞRETMENİ ÇOK SEVİYORDU"



Yeşil, oğlunun saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara'yı çok sevdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Rahmetli olan öğretmenini çok seviyordu. Matematik öğretmeni sınıfta ders anlatırken olay olmuş. İlk önce matematik öğretmenini vuruyor, sonra çocukları şehit ediyor zanlı. Sonuç böyle oluyor. Başarılıydı, çalışkandı. İnançlı, dürüst, vatanını, milletini çok seven bir evladım vardı. 11 yaşında olmasına rağmen çok bilinçliydi. Tek çocuğumuz olduğu için çok üzüldük. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Mekanı cennet olsun, melek oldu. Şu anda inşallah Peygamberimizin yanındadır. Tek tesellimiz bu."