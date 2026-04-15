AİLE AVUKATINA BIRAKILAN İSİMSİZ NOT: VALİNİN OĞLU İLE İLİŞKİSİ VARDI

2022 yılında aile avukatının ofisine bırakılan isimsiz (daktilo ile yazıldığı değerlendirilen) not oldu. Bu notta, Gülistan Doku'nun dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile ilişkisi olduğuna dair iddialar yer aldı ve doğrudan onun adı geçti.

Notun dosyaya girmesinin ardından yapılan incelemelerde, Mustafa Türkay Sonel'in olay günü ve gecesine ilişkin araç hareketlerinin (PTS kayıtları dahil) olağan akışla bağdaşmadığı tespit edildi.

Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün Mustafa Türkay Sonel'e 06 SNL 10 plakalı araca ait PTS görüntüsü

Ayrıca Doku'nun telefonunun son sinyal verdiği Sarısaltuk viyadüğü civarından birden fazla kez geçtiği belirlendi. Bu gelişme, soruşturmayı "kayıp" dosyasından "kasten öldürme ve delil karartma" yönüne taşıyan önemli bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.

GİZLİ TANIK "ŞUBAT": "CESEDİN YERİNİ DEĞİŞTİRDİLER"

Dosyaya giren gizli tanık "Şubat"ın ifadeleri, kan donduran cinsten. İddiaya göre Gülistan, köprü civarından alınarak öldürüldü. İz bırakmamak için ise cansız bedeni defalarca farklı noktalara taşındı.

YER ALTI RADARI MEZAR BOYUTUNDA BOŞLUK YAKALADI

Jandarma kriminal ekiplerinin Pertek ilçesi Koçpınar köyünde yer altı görüntüleme cihazlarıyla yaptığı taramada, toprak altında "mezar boyutlarında" şüpheli bir boşluk saptandı. Uzmanlar, buraya bir cesetle birlikte sırt çantası ve bir silahın gömüldüğünü, yaklaşık 2 yıl sonra ise oradan çıkarıldığını değerlendiriyor.