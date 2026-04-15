Gülistan Doku'nun soruşturmasında 13 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi

6 yıldır "sır" denilen Gülistan Doku dosyasında sis perdesi dağılıyor. "Kayıp" vakası yerini "organize cinayete" bırakırken, aralarında eski Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkan Sonel ile ve eski sevgilinin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gizli tanık ifadeleri, silinen mesajlar ve yer altı radarıyla tespit edilen "boş mezar" detaylarıyla derinleşen soruşturmada, oklar doğrudan "kasten öldürme ve delil karartma" suçlamasına dönüşmüş durumda...

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de "iz bırakmadan kaybolduğu" iddia edilen Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra cinayet soruşturmasına dönüştü.

13 GÖZALTI
Soruşturma kapsamında Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Ad SoyadİlişkiKonum
Zeinal AbakarovGülistan Doku'nun eski sevgilisiAlanya
Engin YücerZeinal Abakarov'un üvey babası, eski polis memuruAlanya
Cemile YücerZeinal Abakarov'un annesiAlanya
Uğurcan AçıkgözMustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı, kamera kayıtlarında yer alan kişiAntalya
Erdoğan ElaldıO dönem Tunceli İl Özel İdaresi'nde çalışanAntalya
Mustafa Türkay SonelDönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğluİstanbul
Gökhan Ertokİhraç edilmiş eski polis memuruAnkara
Şükrü EroğluDönemin vali korumasıİzmir
Savaş GültürkMunzur Üniversitesi kameralardan sorumlu görevliElazığ
Süleyman ÖnalMunzur Üniversitesi kameralardan sorumlu görevliTunceli
Celal Altaş-Tunceli
Nurşen Altaş-Tunceli
Ferhat Hanedan G.--
Umut AltaşFirariABD

4'Ü ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Doku soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Gülistan Doku soruşturmasında, kaybolduktan 13 gün sonra ihraç polis Gökhan Ertok'un sim kartını kullanıp veri transferi yaptığı belirlendi

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Erdoğan Elaldı Gökhan Ertok, Savaş Gültürk ve Süleyman Önal. adliyeye sevk edildi.

GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA NELER VAR
Tunceli Cumhuriyet Başsavcısılığı'nın talimatıyla raftan indirilen dosya, JASAT'ın titiz çalışmasıyla tamamen kabuk değiştirdi. Artık ortada bir "kayıp" değil, organize bir "cinayet ve delil karartma" şüphesi var.

700 SAATLİK GÖRÜNTÜ VE DİJİTAL İZ
Soruşturmanın seyrini değiştiren en çarpıcı detay, Gülistan'ın dijital ayak izlerinde gizliydi. Teknik incelemeler; Gülistan kaybolduktan tam 12 gün sonra birilerinin genç kızın sosyal medya hesaplarına girip, özel mesajları ve verileri "temizlediğini" ortaya çıkardı. Takvim'in savcılık kaynaklarından ulaştığı bilgilere göre 700 saatlik kamera kaydı ve daraltılmış baz istasyonu analizleri, cinayet şüphesini somut kanıta dönüştürdü.

AİLE AVUKATINA BIRAKILAN İSİMSİZ NOT: VALİNİN OĞLU İLE İLİŞKİSİ VARDI
2022 yılında aile avukatının ofisine bırakılan isimsiz (daktilo ile yazıldığı değerlendirilen) not oldu. Bu notta, Gülistan Doku'nun dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile ilişkisi olduğuna dair iddialar yer aldı ve doğrudan onun adı geçti.

Notun dosyaya girmesinin ardından yapılan incelemelerde, Mustafa Türkay Sonel'in olay günü ve gecesine ilişkin araç hareketlerinin (PTS kayıtları dahil) olağan akışla bağdaşmadığı tespit edildi.

Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün Mustafa Türkay Sonel'e 06 SNL 10 plakalı araca ait PTS görüntüsü

Ayrıca Doku'nun telefonunun son sinyal verdiği Sarısaltuk viyadüğü civarından birden fazla kez geçtiği belirlendi. Bu gelişme, soruşturmayı "kayıp" dosyasından "kasten öldürme ve delil karartma" yönüne taşıyan önemli bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.

GİZLİ TANIK "ŞUBAT": "CESEDİN YERİNİ DEĞİŞTİRDİLER"
Dosyaya giren gizli tanık "Şubat"ın ifadeleri, kan donduran cinsten. İddiaya göre Gülistan, köprü civarından alınarak öldürüldü. İz bırakmamak için ise cansız bedeni defalarca farklı noktalara taşındı.

YER ALTI RADARI MEZAR BOYUTUNDA BOŞLUK YAKALADI
Jandarma kriminal ekiplerinin Pertek ilçesi Koçpınar köyünde yer altı görüntüleme cihazlarıyla yaptığı taramada, toprak altında "mezar boyutlarında" şüpheli bir boşluk saptandı. Uzmanlar, buraya bir cesetle birlikte sırt çantası ve bir silahın gömüldüğünü, yaklaşık 2 yıl sonra ise oradan çıkarıldığını değerlendiriyor.

