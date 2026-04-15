Tunceli'de 5 Ocak 2020'de "iz bırakmadan kaybolduğu" iddia edilen Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra cinayet soruşturmasına dönüştü.
13 GÖZALTI
Soruşturma kapsamında Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 13 kişi gözaltına alındı.
|Ad Soyad
|İlişki
|Konum
|Zeinal Abakarov
|Gülistan Doku'nun eski sevgilisi
|Alanya
|Engin Yücer
|Zeinal Abakarov'un üvey babası, eski polis memuru
|Alanya
|Cemile Yücer
|Zeinal Abakarov'un annesi
|Alanya
|Uğurcan Açıkgöz
|Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı, kamera kayıtlarında yer alan kişi
|Antalya
|Erdoğan Elaldı
|O dönem Tunceli İl Özel İdaresi'nde çalışan
|Antalya
|Mustafa Türkay Sonel
|Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu
|İstanbul
|Gökhan Ertok
|İhraç edilmiş eski polis memuru
|Ankara
|Şükrü Eroğlu
|Dönemin vali koruması
|İzmir
|Savaş Gültürk
|Munzur Üniversitesi kameralardan sorumlu görevli
|Elazığ
|Süleyman Önal
|Munzur Üniversitesi kameralardan sorumlu görevli
|Tunceli
|Celal Altaş
|-
|Tunceli
|Nurşen Altaş
|-
|Tunceli
|Ferhat Hanedan G.
|-
|-
|Umut Altaş
|Firari
|ABD
4'Ü ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Doku soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Erdoğan Elaldı Gökhan Ertok, Savaş Gültürk ve Süleyman Önal. adliyeye sevk edildi.
GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA NELER VAR
Tunceli Cumhuriyet Başsavcısılığı'nın talimatıyla raftan indirilen dosya, JASAT'ın titiz çalışmasıyla tamamen kabuk değiştirdi. Artık ortada bir "kayıp" değil, organize bir "cinayet ve delil karartma" şüphesi var.
700 SAATLİK GÖRÜNTÜ VE DİJİTAL İZ
Soruşturmanın seyrini değiştiren en çarpıcı detay, Gülistan'ın dijital ayak izlerinde gizliydi. Teknik incelemeler; Gülistan kaybolduktan tam 12 gün sonra birilerinin genç kızın sosyal medya hesaplarına girip, özel mesajları ve verileri "temizlediğini" ortaya çıkardı. Takvim'in savcılık kaynaklarından ulaştığı bilgilere göre 700 saatlik kamera kaydı ve daraltılmış baz istasyonu analizleri, cinayet şüphesini somut kanıta dönüştürdü.
AİLE AVUKATINA BIRAKILAN İSİMSİZ NOT: VALİNİN OĞLU İLE İLİŞKİSİ VARDI
2022 yılında aile avukatının ofisine bırakılan isimsiz (daktilo ile yazıldığı değerlendirilen) not oldu. Bu notta, Gülistan Doku'nun dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile ilişkisi olduğuna dair iddialar yer aldı ve doğrudan onun adı geçti.
Notun dosyaya girmesinin ardından yapılan incelemelerde, Mustafa Türkay Sonel'in olay günü ve gecesine ilişkin araç hareketlerinin (PTS kayıtları dahil) olağan akışla bağdaşmadığı tespit edildi.
Ayrıca Doku'nun telefonunun son sinyal verdiği Sarısaltuk viyadüğü civarından birden fazla kez geçtiği belirlendi. Bu gelişme, soruşturmayı "kayıp" dosyasından "kasten öldürme ve delil karartma" yönüne taşıyan önemli bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.
GİZLİ TANIK "ŞUBAT": "CESEDİN YERİNİ DEĞİŞTİRDİLER"
Dosyaya giren gizli tanık "Şubat"ın ifadeleri, kan donduran cinsten. İddiaya göre Gülistan, köprü civarından alınarak öldürüldü. İz bırakmamak için ise cansız bedeni defalarca farklı noktalara taşındı.
YER ALTI RADARI MEZAR BOYUTUNDA BOŞLUK YAKALADI
Jandarma kriminal ekiplerinin Pertek ilçesi Koçpınar köyünde yer altı görüntüleme cihazlarıyla yaptığı taramada, toprak altında "mezar boyutlarında" şüpheli bir boşluk saptandı. Uzmanlar, buraya bir cesetle birlikte sırt çantası ve bir silahın gömüldüğünü, yaklaşık 2 yıl sonra ise oradan çıkarıldığını değerlendiriyor.