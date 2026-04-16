Mersinli'nin katliamdan iki gün önce emniyet mensubu babası Uğur Mersinli ile emniyet poligonunda atış talimi yaptığı ve İncel bağlantıları olduğu belirtildi.

İsa Aras Mersinli'nin katliamdan iki gün önce poligonda babasıyla yaptığı atış talimi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı) Oayda kendini öğrencilerine siper eden kahraman matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil ve Yusuf Tarık Gül hayatını kaybetti. ÖLÜM SEBEBİ İNTİHAR DEĞİL! Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin "intihar ederek canına kıydığı" söylense de otopsi raporu gerçeği ortaya çıkardı. Mersinli'nin aldığı bıçak yarası ile can verdiği belirlendi.

İsa Aras Mersinli'nin bıçak yarası ile öldüğü tespit edildi





SAĞ BACAĞINDA ÖLÜMCÜL NİTELİKTE KESİK



2 adli tıp uzmanı, 2 otopsi teknikeri, 1 kameraman bilirkişisi ve 1 fotoğraf bilirkişisinden oluştan heyet tarafından yapılan incelemelerde katliamı gerçekleştirdikten sonra etkisiz hale getirilen İsa Aras Mersinli'nin sağ bacağında 1 adet öldürücü nitelikte kesici, delici alet yarası tespit edildi.



Cilt ve cilt altı bulgularına göre kullanılan kesici delici aletin bir tarafının künt, bir tarafının ise keskin nitelikte olduğu dile getirildi. Ölümünün kesici, derici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve bundan gelen dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğunun altı çizildi.