Kahramanmaran'ın Onikişubat ilçesinde 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, emniyet mensubu babasına ait 5 silah 7 şarjörle öğrenim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu'nu bastı.
"İncel" bağlantıları olan ve katliamdan iki gün önce emniyet poligonunda babası Uğur Mersinli ile atış talimi yapan Mersinli, gözünü kırpmadan 10 kişinin canına kıydı.
Oayda kendini öğrencilerine siper eden kahraman matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil ve Yusuf Tarık Gül hayatını kaybetti.
ÖLÜM SEBEBİ İNTİHAR DEĞİL!
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin "intihar ederek canına kıydığı" söylense de otopsi raporu gerçeği ortaya çıkardı. Mersinli'nin aldığı bıçak yarası ile can verdiği belirlendi.
SAĞ BACAĞINDA ÖLÜMCÜL NİTELİKTE KESİK
2 adli tıp uzmanı, 2 otopsi teknikeri, 1 kameraman bilirkişisi ve 1 fotoğraf bilirkişisinden oluştan heyet tarafından yapılan incelemelerde katliamı gerçekleştirdikten sonra etkisiz hale getirilen İsa Aras Mersinli'nin sağ bacağında 1 adet öldürücü nitelikte kesici, delici alet yarası tespit edildi.
Cilt ve cilt altı bulgularına göre kullanılan kesici delici aletin bir tarafının künt, bir tarafının ise keskin nitelikte olduğu dile getirildi. Ölümünün kesici, derici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve bundan gelen dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğunun altı çizildi.
1.79 BOY 90 KİLO
Adli Tıp raporuna göre 1.79 cm boyunda yaklaşık 85-90 kilogram ağırlığında olan Mersinli'nin incelenmesinde ölü lekelerinin vücut arka bas görmeyen alanlarda hafif şiddette olduğu görüldü.
SIRTINA AĞRI KESİCİ ELEKTROD PED YAPIŞTIRMIŞ
Ellerinde ise naylon koruma poşeti ve sırt kısmında ise 4 adet elektrod pedi (ağrı kesici, kas çalıştırıcı yapışkanlı iletken madde) olduğu saptandı. Sırt bölgesinde, avuç içlerinde, koltuk altlarında ve arka kısmının deri kıvrımlarında herhangi bir lezyona rastlanmadı. Vücudun tamamında kuru halde kan bulaşları görüldü.
DETAYLI İNCELEME GAZİANTEP ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI'NDA
Sağ arka bacağında 2.5 cm'lik kesici delici alet yarası olduğu görülen Mersinli'nin, otopsi sırasında toksikolojik inceleme için alınan örnekler ayrıntılı inceleme yapılabilmesi için Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi.
SALDIRGANA AŞÇI MÜDAHALE ETTİ: BIÇAĞI BACAĞINA SALLADIM
14 yaşındaki saldırgan İsa Aras Mersinli'nin çocukları aynı okulda okuyan aşçı bir veli tarafından durdurulduğu ortaya çıktı.
Silah seslerini duyunca binaya arka kapıdan dalan Necmettin Bekçi isimli veli saldırganı zapt etmeye çalışanlara yardım ederek saldırgana müdahale etti.
O anları anlatan Bekçi, "Nereden aldığımı bilmediğim bıçak ile bacağına doğru salladım; amacım kaçıp başkalarına zarar vermesini önlemekti" dedi.