Ölüm sebebi intihar değil! Kahramanmaraş canisi İsa Aras Mersinli'nin otopsi raporu: Sağ bacakta öldürücü kesik sırtta elektro ped

Kahramanmaraş canisi İsa Aras Mersinli'nin otopsi raporu "intihar etti" söylemlerini çürüttü. Öğrenim gördüğü okulu 5 silahla basıp 10 cana kıyan Mersinli'nin aldığı bıçak yarası ile can verdiği belirlendi. Otopsi raporuna göre katilin sağ bacağında 1 adet öldürücü nitelikte kesici, delici alet yarası tespit edildi. Sırtında 4 adet ağrı kesici elektro ped olduğu belirlendi. Öte yandan aşçı olduğu öğrenilen ve saldırgana müdahale eden veli Necmettin Bekçi ifadesinde "Nereden aldığımı bilmediğim bıçak ile bacağına doğru salladım; amacım kaçıp başkalarına zarar vermesini önlemekti" demişti.

  • Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle Ayser Çalık Ortaokulu'na saldırarak 1 öğretmen ve 8 öğrencinin ölümüne neden oldu.
  • Otopsi raporuna göre saldırgan Mersinli intihar etmedi, sağ bacağındaki kesici delici alet yarasından kaynaklanan büyük damar yaralanması ve dış kanama sonucu öldü.
  • Çocukları aynı okulda okuyan aşçı veli Necmettin Bekçi, saldırgana müdahale edip "Nereden aldığımı bilmediğim bıçağı bacağına doğru salladım" demişti.
  • Mersinli'nin katliamdan iki gün önce emniyet mensubu babası Uğur Mersinli ile emniyet poligonunda atış talimi yaptığı ve İncel bağlantıları olduğu belirtildi.

Kahramanmaran'ın Onikişubat ilçesinde 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, emniyet mensubu babasına ait 5 silah 7 şarjörle öğrenim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu'nu bastı.

"İncel" bağlantıları olan ve katliamdan iki gün önce emniyet poligonunda babası Uğur Mersinli ile atış talimi yapan Mersinli, gözünü kırpmadan 10 kişinin canına kıydı.

İsa Aras Mersinli'nin katliamdan iki gün önce poligonda babasıyla yaptığı atış talimi

Oayda kendini öğrencilerine siper eden kahraman matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil ve Yusuf Tarık Gül hayatını kaybetti.

ÖLÜM SEBEBİ İNTİHAR DEĞİL!

Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin "intihar ederek canına kıydığı" söylense de otopsi raporu gerçeği ortaya çıkardı. Mersinli'nin aldığı bıçak yarası ile can verdiği belirlendi.

İsa Aras Mersinli'nin bıçak yarası ile öldüğü tespit edildi


SAĞ BACAĞINDA ÖLÜMCÜL NİTELİKTE KESİK

2 adli tıp uzmanı, 2 otopsi teknikeri, 1 kameraman bilirkişisi ve 1 fotoğraf bilirkişisinden oluştan heyet tarafından yapılan incelemelerde katliamı gerçekleştirdikten sonra etkisiz hale getirilen İsa Aras Mersinli'nin sağ bacağında 1 adet öldürücü nitelikte kesici, delici alet yarası tespit edildi.

Cilt ve cilt altı bulgularına göre kullanılan kesici delici aletin bir tarafının künt, bir tarafının ise keskin nitelikte olduğu dile getirildi. Ölümünün kesici, derici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve bundan gelen dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğunun altı çizildi.

İsa Aras Mersinli'nin sırtında ağrı kesici elektro pedler olduğu ifade edildi



1.79 BOY 90 KİLO

Adli Tıp raporuna göre 1.79 cm boyunda yaklaşık 85-90 kilogram ağırlığında olan Mersinli'nin incelenmesinde ölü lekelerinin vücut arka bas görmeyen alanlarda hafif şiddette olduğu görüldü.

SIRTINA AĞRI KESİCİ ELEKTROD PED YAPIŞTIRMIŞ

Ellerinde ise naylon koruma poşeti ve sırt kısmında ise 4 adet elektrod pedi (ağrı kesici, kas çalıştırıcı yapışkanlı iletken madde) olduğu saptandı. Sırt bölgesinde, avuç içlerinde, koltuk altlarında ve arka kısmının deri kıvrımlarında herhangi bir lezyona rastlanmadı. Vücudun tamamında kuru halde kan bulaşları görüldü.

Gaziantep ATK'da İsa Aras Mersinli için detaylı inceleme yapılacak

DETAYLI İNCELEME GAZİANTEP ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI'NDA

Sağ arka bacağında 2.5 cm'lik kesici delici alet yarası olduğu görülen Mersinli'nin, otopsi sırasında toksikolojik inceleme için alınan örnekler ayrıntılı inceleme yapılabilmesi için Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi.

SALDIRGANA AŞÇI MÜDAHALE ETTİ: BIÇAĞI BACAĞINA SALLADIM

14 yaşındaki saldırgan İsa Aras Mersinli'nin çocukları aynı okulda okuyan aşçı bir veli tarafından durdurulduğu ortaya çıktı.

Silah seslerini duyunca binaya arka kapıdan dalan Necmettin Bekçi isimli veli saldırganı zapt etmeye çalışanlara yardım ederek saldırgana müdahale etti.

O anları anlatan Bekçi, "Nereden aldığımı bilmediğim bıçak ile bacağına doğru salladım; amacım kaçıp başkalarına zarar vermesini önlemekti" dedi.

