Kahramanmaraş 'ta öğrenim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu'nu 5 silah 7 şarjörle basıp katliam yapan cani İsa Aras Mersinli'nin dijital ayak izi mercek altına alındı. Mersinli'nin evinde yapılan aramada kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konuldu. PUBG VE ŞİDDET TEMALI OYUN BAĞIMLISI Sınıftaki tuhaf hareketleri ve içine kapanık hali ile bilinen Mersinli'nin oyun bağımlısı olduğu, PUBG gibi "katliam" temalı sanal şiddet oyunlarını tercih ettiği öğrenildi.

SANAL OYUN VE POLİGONLA KATLİAMA HAZIRLANDI



Cani Mersinli'nin saldıran iki gün önce de polis babası Uğur Mersinli ile birlikte emniyetin poligonunda atış yaptığı biliniyor. Saldırganın bilgisayar oyunu ve poligondaki silah talimi ile "katliama hazırlık" yaptığı değerlendiriliyor.



Baba uğur Mersinli ʺİsa interaktif oyunlar oynardı, bilgisayarını bizden saklardıʺ dedi



"İNTERAKTİF OYUNLAR OYNARDI, BİLGİSAYARINI GİZLERDİ"



Tutuklanan baba Uğur Mersinli de oğlunun interaktif şiddet oyunları oynadığını, bilgisayarını sürekli gizlediğini anlattı. Mersinli, "Oğlum interaktif (konuşmalı-çevrimiçi) oyunlar oynardı, odasına girdiğimde ise her şeyi kapatır bize bir şey göstermek istemezdi, bizde bu nedenle bu zamana kadar olumsuz bir durumunu tespit edemedik" dedi.