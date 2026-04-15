Sanalda hazırlandı, poligonda talim yaptı, okulda uyguladı! İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarından çıkan oyun: Binada toplu katliam

Kahramanmaraş canisi İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarından büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair notlar ve "toplu katliam" içerikli oyun görüntüleri çıktı. PUBG bağımlısı olduğu da bilinen Mersinli'nin oynadığı oyunda silahla bir binasını hedef alıp içeridekileri yaylım ateşine tuttuğu görüldü. Saldırganın önce bilgisayar oyunu sonra da poligondaki silah talimi ile "katliama hazırlık" yaptığı değerlendiriliyor. Bu durum çevrim içi şiddet içerikli oyunlara yönelik denetim gerekliliğini de bir kez daha gözler önüne serdi.

Sanalda hazırlandı, poligonda talim yaptı, okulda uyguladı! İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarından çıkan oyun: Binada toplu katliam
  • Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na 5 silah ve 7 şarjörle saldırı düzenleyen İsa Aras Mersinli'nin dijital materyalleri incelemeye alındı.
  • Mersinli'nin bilgisayarında toplu katliam temalı oyun görüntüleri ve büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair notlar bulundu.
  • Saldırgan İsa Aras Mersinli, saldırıdan iki gün önce polis memuru babası Uğur Mersinli ile emniyetin poligonunda atış talimi yaptı.
  • Mersinli'nin PUBG gibi şiddet içerikli oyunlar oynadığı ve bilgisayarını ailesinden gizlediği tespit edildi.
  • Şanlıurfa Siverek'teki okul saldırganı Ömer Ket ile İsa Aras Mersinli'nin ortak noktasının PUBG bağımlılığı olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş'ta öğrenim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu'nu 5 silah 7 şarjörle basıp katliam yapan cani İsa Aras Mersinli'nin dijital ayak izi mercek altına alındı.

Mersinli'nin evinde yapılan aramada kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konuldu.

PUBG VE ŞİDDET TEMALI OYUN BAĞIMLISI

Sınıftaki tuhaf hareketleri ve içine kapanık hali ile bilinen Mersinli'nin oyun bağımlısı olduğu, PUBG gibi "katliam" temalı sanal şiddet oyunlarını tercih ettiği öğrenildi.

İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarından çıkan oyun kaydında ʺokulda katliamʺ kesiti yer aldı (Haberin görselleri


BİLGİSAYARINDA "TOPLU KATLİAM" TEMALI OYUN GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU

Bilgisayarından ise büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair notlar ve "toplu katliam" içerikli oyun görüntüleri çıktı.

Bilgisayarındaki oyunda silahla bir binayı hedef alıp içeridekileri yaylım ateşine tutan İsa Aras Mersinli, günler sonra aynı eylemleri fiziki olarak öğrenim gördüğü okulunda uyguladı.

Gözünü kırpmadan 10 kişinin canına kıydı.

İsa Aras Mersinli'nin katliamdan iki gün önce poligonda babasıyla yaptığı atış talimi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)

SANAL OYUN VE POLİGONLA KATLİAMA HAZIRLANDI

Cani Mersinli'nin saldıran iki gün önce de polis babası Uğur Mersinli ile birlikte emniyetin poligonunda atış yaptığı biliniyor. Saldırganın bilgisayar oyunu ve poligondaki silah talimi ile "katliama hazırlık" yaptığı değerlendiriliyor.

"İNTERAKTİF OYUNLAR OYNARDI, BİLGİSAYARINI GİZLERDİ"

Tutuklanan baba Uğur Mersinli de oğlunun interaktif şiddet oyunları oynadığını, bilgisayarını sürekli gizlediğini anlattı. Mersinli, "Oğlum interaktif (konuşmalı-çevrimiçi) oyunlar oynardı, odasına girdiğimde ise her şeyi kapatır bize bir şey göstermek istemezdi, bizde bu nedenle bu zamana kadar olumsuz bir durumunu tespit edemedik" dedi.

SİVEREK VE MARAŞ SALDIRILARINDA ORTAK NOKTA: PUBG BAĞIMLIĞI

Bilindiği üzere İsa Aras Mersinli'nin ortaokula düzenlendiği saldırıdan bir gün önce Şanlıurfa Siverek'te Ömer Ket isimli öğrenci, baskın yaptığı Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde rastgele ateş açarak 16 kişi yaralayıp ardından intihar etti.

Mersinli ve Ket'i buluşturan ortak nokta ise PUBG bağımlılığı...

Bu da çevrim içi şiddet içerikli oyunlara yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Doğrudan çatışma ve öldürme temalı oyunların kontrolsüz şekilde oynanmasının etkileri yeniden sorgulanıyor

DOĞRUDAN ÇATIŞMA VE ÖLDÜRME TEMALI

Birçok ülkede 16+ ve 17+ yaş sınırıyla sunulan oyunun, çocuk yaşta ve kontrolsüz şekilde oynanmasının etkileri yeniden sorgulanıyor. Oyun içeriğinin doğrudan çatışma ve öldürme teması üzerine kurulu olması, özellikle küçük yaş grupları açısından risk oluşturabileceği yönünde değerlendirmelere yol açıyor.

SIKI DENETİM ŞART!

Uzmanlar, şiddet içerikli oyunlarda yaş sınırlamalarının etkin biçimde uygulanması ve çocukların dijital içeriklere erişiminin daha sıkı denetlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Dijital radikalleşme kapımızda: Algoritmalar çocukları nasıl katile dönüştürüyor?

Okul saldırganı İsa Aras Mersinli’nin profilinden ABD’li Elliot Rodger çıktı | Nedir bu İncel

Mahalle muhtarı Kahramanmaraş'taki okul saldırısında gördüklerini anlattı: "Öğretmen çocukların üzerine kapanmıştı"
