

BÖYLE TEŞVİK ETTİ: "HEDEF ALARAK ATIŞ YAPILACAĞINI SÖYLEDİM"

Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım, oğluma karşıdaki hedefi gösterdim, silahın rastgele kullanılmayacağını hedef alınarak atış yapılacağını söyledim, bende oğlum atış yaparken birkaç fotoğraf ve videosunu çektim bundaki kastım hatıra olarak kalmasıydı ve hevesini köreltmekti, fotoğrafları daha sonra Whatsapp üzerinden oğlum İsa'ya gönderdim.







"SİLAHLAR KİLİTLİ SANDIKTAYDI"

Olayda kullanılan silahların kendisine ait olduğunu belirten Uğur Mersinli "Olayda kullanılan silahlar bana ait. 7 silahım var ruhsatlı. Bunların tamamı üzerimdekiler hariç tamamı kilitli sandık içerisinde olur. Şarjörler yine sandık içinde olur. Sandık normalde kilitli olur. Anahtarının nerede olduğunu da bilmez. Ancak kendisinin yönlendirildiğini ve bu şekilde silahları aldığını düşünüyorum. Benim silahlarım yatak odasından alınmış bu kilitli sandığın inanın nasıl açıldığını bilmiyorum" dedi.