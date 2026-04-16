Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, 5 silah 7 şarjörle öğrenim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu'nda katliam yaptı.
Elim olayda 1'i öğretmen 9'u öğrenci 10 kişi hayatını kaybetti.
"İncel" bağları ile ön plana çıkan katliamcı caninin emniyet mensubu babası Uğur Mersinli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
10 kişinin canına mal olan saldırıda kullanılan silahların kendisine ait olduğunu itiraf eden Mersinli, "klinik vaka" İsa Aras'ı saldırıdan bir hafta önce emniyetin poligonuna götürüp atış talimi yaptırdığını anlattı.
Savunması pes dedirtti.
PSİKOLOG "TOPLUMA UYUMSUZ, TEDAVİ ALMALI" DEDİ
İsa Aras'ı 2 aydır psikoloğa götürdüğünü anlatan Mersinli, "Oğlumun tipik ergenlik ve sınav sorunları, stresleri bulunmaktadır. Oğlumu bu durum nedeniyle emniyetteki psikolog arkadaşlara götürdüm ancak emniyetteki psikolog arkadaşlar olumsuz bir durum olmadığını oğlum çok zeki olduğunu söylediler, yaklaşık 2 aydır evimizin yakınında bulunan özel bir uzman psikoloğa İsa Aras'ı götürüyordum, söz konusu psikolog ise oğlumun topluma uyumu noktasında problem yaşayacağını biraz takip edilmesi gerektiğini, ilerleyen zamanlarda psikiyatrik tedavi gerekebilir dedi' ifadelerini kullandı.
KATLİAMA POLİGONDA HAZIRLIK... KLİNİK VAKA OĞLUNA EMNİYETTE ATIŞ YAPTIRDI
İsa Aras Mersinli'nin silah kullanmaya olan merakını fark eden baba Mersinli, oğlunu poligona götürüp silahla atış yaptırdığını söyleyerek şöyle konuştu:
''Yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını kendisine ne zaman yaptıracağımı sordu, yine yaklaşık bir ay önce işten gelip kısa süreliğine silahı yatak odasında şifoniyerin üzerine bırakmıştım oğlumun silahı eline almaya yeltendiğini gördüm ve kendisine kızdım, kendisinin silahlara merakı olduğunu fark ettiğim için ben kendisine silah kültürümüzden bahsettim silahın namus olarak adlandırıldığından bahsettim, yine kendisine emekli olduğumda kendisine silahlardan bir tanesini bırakacağımı söyledim.
Bu söylemimdeki kastım oğlumun silaha karşı hevesini ötelemekti, ileride sicilin temiz olursa ve iyi bir okul okursan sana da silah alabiliriz diyerek kendisine umut sattım ancak bunun üzerine oğlum bana Amerika'da herkes silah alabiliyor dedi bende kendisine ülkemizde kimin eline silah alabileceğini taşıyabileceğini söyledim, oğlum arkadaşlarının silah ile ateş ettiklerini benim de kendisine silah ile ateş ettireceğimi söyledi, bu konuşma geçtiğimiz hafta perşembe ya da cuma gerçekleşmiş olabilir.
BÖYLE TEŞVİK ETTİ: "HEDEF ALARAK ATIŞ YAPILACAĞINI SÖYLEDİM"
Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım, oğluma karşıdaki hedefi gösterdim, silahın rastgele kullanılmayacağını hedef alınarak atış yapılacağını söyledim, bende oğlum atış yaparken birkaç fotoğraf ve videosunu çektim bundaki kastım hatıra olarak kalmasıydı ve hevesini köreltmekti, fotoğrafları daha sonra Whatsapp üzerinden oğlum İsa'ya gönderdim.
"SİLAHLAR KİLİTLİ SANDIKTAYDI"
Olayda kullanılan silahların kendisine ait olduğunu belirten Uğur Mersinli "Olayda kullanılan silahlar bana ait. 7 silahım var ruhsatlı. Bunların tamamı üzerimdekiler hariç tamamı kilitli sandık içerisinde olur. Şarjörler yine sandık içinde olur. Sandık normalde kilitli olur. Anahtarının nerede olduğunu da bilmez. Ancak kendisinin yönlendirildiğini ve bu şekilde silahları aldığını düşünüyorum. Benim silahlarım yatak odasından alınmış bu kilitli sandığın inanın nasıl açıldığını bilmiyorum" dedi.
Okula saldırı düzenleyen İsa Aras Mersinli önceden arkadaşlarını tehdit etmiş
BİLGİSAYARINDAN SALDIRI PLANI ÇIKMIŞTI: "ODASINA GİRİNCE KAPATIRDI"
Bilindiği üzere İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarından büyük bir saldırı yapacağına ilişkin 11 Nisan tarihli belge çıkmıştı.
Baba Uğur Mersinli de oğlunun interaktif oyunlar oynadığını, bilgisayarını sürekli gizlediğini anlattı.
Mersinli, "Oğlum interaktif (konuşmalı-çevrimiçi) oyunlar oynardı, odasına girdiğimde ise her şeyi kapatır bize bir şey göstermek istemezdi, bizde bu nedenle bu zamana kadar olumsuz bir durumunu tespit edemedik" dedi.
ARKADAŞLARINI TEHDİT ETMİŞ
İsa Aras Mersinli'nin daha önce de bazı arkadaşlarını tehdit ettiği ortaya çıktı.
Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğrenim gören bir öğrenci "Bir anda sesler geldi. Camdan atlayanlar, kaçmaya çalışanlar vardı. Çok sayıda öğrenci vardı, kanlar gördük. Korktuk, önce uzaklaştık. Sonra geri gelip ne olduğunu öğrenmeye çalıştık. Polisler geldi. Arkadaşımıza 'sizi öldüreceğim' demiş. Biz de bunu arkadaşımızdan duyduk. O sınıftaymış çünkü. Silah seslerini duyduktan sonra büyük panik yaşadık" dedi.
İNCEL SAPKINI ÖRNEK ALDI
İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profil fotoğrafında, 2014'te ABD'de 6 kişiyi öldürüp intihar eden Elliot Rodger'ın yer aldığı ortaya çıktı. Rodger "incel" olarak bilinen sorunlu yapının en ikonik figürlerinden biri olarak gösteriliyor.
EMNİYET DOĞRULADI
EGM tarafından yapılan açıklamada WhatsApp profil fotoğrafındaki detay doğrulandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "15.04.2026 tarihinde Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan ilk incelemelerde şahsın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger'e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edilmiştir. Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M., 15.04.2026 tarihinde gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.
ELLİOT RODGER KİMDİR?
22 yaşındaki Rodger, 23 mayıs 2014'te Kaliforniya'nın Isla Vista kentinde bıçak ve silahla düzenlediği saldırıda 6 kişiyi öldürmüş, ardından intihar etmişti.
