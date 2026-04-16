Olay günü saat 12.30 sıralarında küçük kızını eşinin okula götürdüğünü söyleyen Necmettin Bekçi, "Ardından arkadaşları ile Kur'an okumaya gideceğini söylemişti. Saat 13:30 sıralarında ikametimde oturduğum esnada dışarıdan silah veya çekiç seslerine benzer sesler duymaya başladım. Ben yan tarafta bulunan inşaattan seslerin geldiğini düşündüm. Sesler artınca balkona çıkıp dışarı baktığımda okul öğrencilerinin camlardan atlayarak kaçtığını gördüm. Bu sırada seslerin silah sesleri olduğunu ve okuldan geldiğini anladım. Çocuklarım okulda olduğu için koşarak okula gittim." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin 10 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaraladığı olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 2 çocuğu da aynı okulda okuyan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde aşçı olarak çalışan Necmettin Bekçi isimli velinin okula girerek saldırgana müdahale ettiği öğrenildi.

BIÇAĞI BACAĞINA DOĞRU SALLADIM İsa Aras Mersinli'nin ellerinden kurtulmaya çalışması üzerine esnada nereden aldığını bilmediği bıçak ile bir defa bacağına doğru bıçak salladığını söyleyen Bekçi, "Benim bıçağı sallamamdaki amacım şahsın ayağa kalkıp kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini önlemekti" dedi.

Sonrasında polislerin geldiğini ve yaralı çocuklara yardım etmeye başladığını aktaran Bekçi, "Okulun binasına giren çok sayıda vatandaş ve polis ile yaralıları çıkarmaya başladık. Biz dışarı çıktığımızda ambulanslar da gelmişti. Ben çocuklarımı aradım ve kızımı ana sınıfından aldım. Oğlum ise eve geçmiş" ifadelerini kullandı.

OĞLU TUVALETE SAKLANARAK KORUNDU

Oğlunun olayı evde anlattığını dile getiren Bekçi, "Oğlum evimize gidince bana silah sesleri duyunca kendisini tuvalete kilitlediğini ve bu şekilde saklandığını ve eve geldiğini anlattı. Oğlumun sınıfında 2 sınıf arkadaşı rahmetli oldu. Olay esnasında kullandığım bıçağı ben olay yerinde bıraktım diye hatırlıyorum. Evden çıkarken yanımda bıçak yoktu. Kantin tarafından girince elime bıçak almış olabilirim. Olayın şoku ile bu hususu tam hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.

MERSİNLİ'NİN OTOPSİ RAPORU İsa Aras Mersinli'nin ölüm nedeni ortaya çıktı. Aralarında 2 adli tıp uzmanının da olduğu 6 kişilik heyet tarafından yapılan incelemelerde Mersinli'nin ölüm nedeninin sağ arka bacağındaki kesici, derici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve bundan gelen dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu ifade edildi.