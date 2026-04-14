GİZLİ TANIKTAN KAN DONDURAN İFADE: UYUŞTURUCU, TECAVÜZ, İNFAZ, DELİL KARARTMA

Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun, dönemin valisinin oğlu tarafından tecavüze uğradığı ve başından vurularak öldürüldüğü iddiaları, HTS kayıtları ve gizli şahit beyanlarıyla dosyaya yansıdı. Gülistan Doku soruşturmasında ortaya çıkan gizli tanık 'Şubat'ın kan donduran itirafları cinayet, tecavüz ve delil karartma şüphelerini mercek altına aldı.

Sabah gazetesinin ulaştığı soruşturma dosyası, olayın sıradan kayıp vakası olmaktan çıkıp organize suç şebekesinin eylemlerine dönüştüğünü gösteriyor. Gizli tanık 'Şubat'ın kan donduran ifadeleri uyuşturucu partileri, rıza dışı alıkoyma, tecavüz sonucu hamilelik, otomatik silahla infaz ve devlet gücü kullanılarak karartılan deliller gibi ağır suçlamaları barındırıyor.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Zeinal Abakarov ve Umut Altaş'ın merkezinde bulunduğu karanlık ağ, HTS kayıtları ve baz istasyonu verileriyle adım adım doğrulanıyor.

Dosyaya giren ifadelere göre, olaydan kısa süre önce Mustafa Türkay Sonel, Zeinal Abakarov ve Umut Altaş sık sık alkol ve uyuşturucu kullanıyordu. Gülistan Doku, Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş tarafından darbedilerek tecavüze uğradı, bu saldırı neticesinde hamile kaldı. Bilirkişi raporları, 27 Aralık 2019 tarihinde adı geçen şüphelilerin Gençlik Merkezi civarında aynı anda baz verdiğini tespit ederek iddiaların teknik altyapısını oluşturdu.

Gizli tanık 'Şubat', cinayetin işleniş biçimine dair ürpertici detaylar paylaştı. İfadeye göre, vali oğlu Mustafa Türkay Sonel, "Uzi veya Akrep" tarzı otomatik silahla Gülistan'ı Sarı Saltuk Viyadüğü yakınındaki Rostan-Dinar bölgesinde başından vurarak infaz etti. Cansız bedenin ortadan kaldırılması görevi vali koruması Şükrü Eroğlu ile kimliği belirsiz korucuya verildi.