Yıllardır karanlıkta kalan Gülistan Doku olayında beklenen kırılma anı geldi. 10 Nisan'da dosyaya giren daraltılmış baz raporu, adeta suç şebekesinin karanlık rotasını gün yüzüne çıkararak 14 Nisan gecesi 7 ilde eş zamanlı operasyonların fitilini ateşledi.
VAHİM İFADELER KARANLIK LOKASYONLAR
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düğmeye basmasıyla başlayan gözaltı dalgası, olayın ardındaki ürpertici suç ağını gözler önüne seriyor. Gençlik Merkezi'nin 3'üncü katında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e tahsis edilen gizemli oda, şüphelilerin Doku'nun çalıştığı kafeye yaptığı ani baskın ve son görüldüğü noktada beliren yeni isimler, cinayet şüphesini zirveye taşıyor. Soruşturma dosyasına giren ce vahim ifadeler, yıllardır saklanan dehşet verici gerçeklerin üzerindeki örtüyü kaldırıyor.
VALİYE TAHSİSLİ ODADA SIR BULUŞMA
Soruşturmanın en can alıcı kısmını tarafların buluştuğu adresler oluşturuyor.
İddialara göre şüpheliler, Gençlik Merkezi içerisinde yer alan ve "3. katta valiye tahsis edilmiş bir oda" olarak tanımlanan mekanda gizli buluşma gerçekleştirdi. Dosyanın seyrini tamamen değiştirecek bu kriminal detay, olayın sıradan kayıp vakası olmadığını işaretledi.
Yetkililer buluşmaya dair detayları soruşturmanın selameti açısından şimdilik gizli tutuyor.
Fakat dosyada yer alan bazı ifadelerin "son derece vahim" olduğu vurgulanıyor.
Bu dehşet verici ifadelerin ilerleyen süreçte kamuoyuna yansıyacağı kaydediliyor.
BASKINDAN SONRA İŞ BIRAKMA MESAJI
Karanlık ağın ikinci durağı Gülistan Doku'nun çalıştığı kafe oldu. Gençlik Merkezi'ndeki şüpheli olayın hemen ardından şahıslar Doku'nun iş yerine gitti. Şüphelilerin mekana girişinden kısa süre sonra Doku iş yerinden ayrılmak zorunda kaldı.
Ertesi sabah patronuna "işi bırakacağına" dair mesaj atması, o gece yaşanan psikolojik şiddetin ve tehdidin boyutunu gözler önüne seriyor.
Üçüncü ve en kritik lokasyon olan Doku'nun son görüldüğü yerde baz verileri yeni isimleri ortaya çıkardı.
Diğer şüphelilerle birlikte "Erdoğan" isimli şahsın aynı bölgede sinyal vermesi, çemberin daraldığını gösteriyor.
Öte yandan, olayın yaşandığı dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in, soruşturmayı derinleştiren savcılığa acilen bilgi vermesi gerektiği ifade ediliyor.
GİZLİ TANIKTAN KAN DONDURAN İFADE: UYUŞTURUCU, TECAVÜZ, İNFAZ, DELİL KARARTMA
Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun, dönemin valisinin oğlu tarafından tecavüze uğradığı ve başından vurularak öldürüldüğü iddiaları, HTS kayıtları ve gizli şahit beyanlarıyla dosyaya yansıdı. Gülistan Doku soruşturmasında ortaya çıkan gizli tanık 'Şubat'ın kan donduran itirafları cinayet, tecavüz ve delil karartma şüphelerini mercek altına aldı.
Sabah gazetesinin ulaştığı soruşturma dosyası, olayın sıradan kayıp vakası olmaktan çıkıp organize suç şebekesinin eylemlerine dönüştüğünü gösteriyor. Gizli tanık 'Şubat'ın kan donduran ifadeleri uyuşturucu partileri, rıza dışı alıkoyma, tecavüz sonucu hamilelik, otomatik silahla infaz ve devlet gücü kullanılarak karartılan deliller gibi ağır suçlamaları barındırıyor.
Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Zeinal Abakarov ve Umut Altaş'ın merkezinde bulunduğu karanlık ağ, HTS kayıtları ve baz istasyonu verileriyle adım adım doğrulanıyor.
Dosyaya giren ifadelere göre, olaydan kısa süre önce Mustafa Türkay Sonel, Zeinal Abakarov ve Umut Altaş sık sık alkol ve uyuşturucu kullanıyordu. Gülistan Doku, Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş tarafından darbedilerek tecavüze uğradı, bu saldırı neticesinde hamile kaldı. Bilirkişi raporları, 27 Aralık 2019 tarihinde adı geçen şüphelilerin Gençlik Merkezi civarında aynı anda baz verdiğini tespit ederek iddiaların teknik altyapısını oluşturdu.
Gizli tanık 'Şubat', cinayetin işleniş biçimine dair ürpertici detaylar paylaştı. İfadeye göre, vali oğlu Mustafa Türkay Sonel, "Uzi veya Akrep" tarzı otomatik silahla Gülistan'ı Sarı Saltuk Viyadüğü yakınındaki Rostan-Dinar bölgesinde başından vurarak infaz etti. Cansız bedenin ortadan kaldırılması görevi vali koruması Şükrü Eroğlu ile kimliği belirsiz korucuya verildi.
CİNAYET SAATİ BAZ İSTASYONUNA TAKILDI
Cinayet iddialarını destekleyen en güçlü veriler 5 Ocak 2020 tarihli teknik analizlerden geldi.
Bilirkişi raporu, olay günü saat 19:28 ile 21:36 arasında Umut Altaş'ın, Gülistan'ın son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde sabit baz verdiğini kanıtladı.
Saat 22:08'den itibaren Mustafa Türkay Sonel ve koruma Şükrü Eroğlu'nun aynı bölgede Umut ile araya geldiği saptandı. O gece bölgede hareket halinde olan 06 SNL 10 plakalı aracın içindekilerin kimliği, teknik verilerle gizli şahit beyanlarının kusursuz biçimde örtüştüğünü ortaya koydu.
KİLİT İSİM ALTAŞ ABD'DE FİRARDA
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ABD'ye kaçan Umut Altaş'ın babası Celal Altaş çapraz sorguya alındı. Celal Altaş'a, cinayeti bilip bilmediği, oğlunu adaletten kaçırmak amacıyla ABD'ye gönderip göndermediği soruldu. Soruşturmanın en kritik aşaması delil karartma şüpheleriydi.
BABA ALTAŞ KİMİ KAST ETTİ
Celal Altaş'ın, Gülistan'ın ablası Aygül Doku ile yaptığı telefon görüşmesinde sarf ettiği, "Kamera kayıtları silinmiş, hastane kayıtları silinmiş, benim gücüm yetmez, ben devlet değilim" sözlerinin altındaki gerçek niyet sorgulandı. "Kayıtları silme gücüne sahip makamın kim olduğu" sorulduğunda Celal Altaş, bu çapta yasa dışı operasyonların ancak şehrin mülki amirinin talimatıyla yapılabileceğini ima etti.
Firari şüpheli Umut Altaş'ın ABD'den jandarmayı arayarak "gizli tanık olup olamayacağını" sorması, soruşturma makamlarınca suça dair doğrudan bilgisi olduğu şeklinde yorumlandı. Umut'un, Gülistan'ın ablasını üç kez araması, ardından "Bir arkadaşım (Türkay) arattı" diyerek kaçamak cevaplar vermesi babasına yöneltilen ağır sorular arasındaydı.
ADLİ MAKAMLARDAN KARARLI DURUŞ
Süreci yürüten adli makamların kararlılığı, devletin zirvesinden gelen talimatla destekleniyor. Dün Meclis'te açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu'nun kendisine geldiğini belirterek, "Nereye giderse gitsin, sonuna kadar gidilsin" dedi.