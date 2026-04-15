Grup üyelerinin geçmişte çocuk istismarı yayınları yaymak, suçu övmek ve hayvanlara işkence gibi suçlardan da soruşturulduğu kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "C31K" platformuna yönelik daha önce yürütülen bir soruşturma kapsamında 37 şüpheliden 10'unun tutuklandığı bildirildi.

Şanlıurfa'daki lise saldırısının ardından bu kez Kahramanmaraş'ta bir okulda benzer bir olay yaşandı. 8'inci sınıf öğrencisi bir çocuk, sırt çantasında getirdiği silahlarla iki sınıfa girerek hedef gözetmeksizin ateş açtı.

Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı ağır olmak üzere 13 kişinin yaralandığını bildirdi.



Saldırganın 5 silah ve 7 şarjörle okula geldiği, olay sırasında kendisine ateş ettiği ve hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili 3 başsavcı vekili ve 6 savcıyla soruşturma başlatıldı.