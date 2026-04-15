Şanlıurfa'daki lise saldırısının ardından bu kez Kahramanmaraş'ta bir okulda benzer bir olay yaşandı. 8'inci sınıf öğrencisi bir çocuk, sırt çantasında getirdiği silahlarla iki sınıfa girerek hedef gözetmeksizin ateş açtı.
Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı ağır olmak üzere 13 kişinin yaralandığını bildirdi.
Saldırganın 5 silah ve 7 şarjörle okula geldiği, olay sırasında kendisine ateş ettiği ve hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili 3 başsavcı vekili ve 6 savcıyla soruşturma başlatıldı.
KAN DONDURAN PAYLAŞIMLAR! "VUR VURABİLDİĞİNİ"
Okullarda peş peşe yaşanan saldırıların ardından Telegram ve Discord'daki "C31K" isimli platformda yapılan paylaşımlar tepki çekti.
Grup üyelerinin yazışmalarında şu ifadeler yer aldı:
Bazı kullanıcıların saldırıya ilişkin paylaşım yapılmasını istediği ve sosyal medyada yayılmasını teşvik ettiği görüldü.
C31K DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ
C31K isimli platform üyelerine yönelik daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 37 şüpheliden 10'u tutuklanmıştı.
Şüpheliler hakkında:
Suça sürüklenen 2 çocuk hakkında ev hapsi kararı verilirken, toplam 23 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti.
SKANDAL DOSYA KABARIK
Geçmişte yapılan operasyonlarda C31K üyelerinin;