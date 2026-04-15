CANLI YAYIN
Geri

Okulda dehşet sonrası C31K skandalı: Kan donduran yazışmalar tepki çekti

Kahramanmaraş’ta bir öğrencinin okulda gerçekleştirdiği kanlı saldırı 9 can alırken, sosyal medyada örgütlenen C31K adlı grubun “vur vurabildiğini”, “öyle bir şey yapmak isterim” gibi ifadelerle saldırıyı öven paylaşımları tepki çekti. Paylaşımlar gündem olurken, C31K adlı grubun daha önceki skandal eylemleri de yeniden gündeme geldi.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'taki bir okulda 8. sınıf öğrencisinin düzenlediği silahlı saldırıda 9 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını ve saldırganın intihar ettiğini açıkladı.
  • Saldırganın okula 5 silah ve 7 şarjörle geldiği belirtilirken, olayla ilgili 3 başsavcı vekili ile 6 savcı görevlendirilerek soruşturma başlatıldı.
  • Saldırının ardından, Telegram ve Discord'daki "C31K" isimli platformda şiddeti teşvik eden paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "C31K" platformuna yönelik daha önce yürütülen bir soruşturma kapsamında 37 şüpheliden 10'unun tutuklandığı bildirildi.
  • Grup üyelerinin geçmişte çocuk istismarı yayınları yaymak, suçu övmek ve hayvanlara işkence gibi suçlardan da soruşturulduğu kaydedildi.

Şanlıurfa'daki lise saldırısının ardından bu kez Kahramanmaraş'ta bir okulda benzer bir olay yaşandı. 8'inci sınıf öğrencisi bir çocuk, sırt çantasında getirdiği silahlarla iki sınıfa girerek hedef gözetmeksizin ateş açtı.

Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı ağır olmak üzere 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırganın 5 silah ve 7 şarjörle okula geldiği, olay sırasında kendisine ateş ettiği ve hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili 3 başsavcı vekili ve 6 savcıyla soruşturma başlatıldı.

KAN DONDURAN PAYLAŞIMLAR! "VUR VURABİLDİĞİNİ"

Okullarda peş peşe yaşanan saldırıların ardından Telegram ve Discord'daki "C31K" isimli platformda yapılan paylaşımlar tepki çekti.

Grup üyelerinin yazışmalarında şu ifadeler yer aldı:

  • "20 kişui yaralmış"
  • "Öyle bişi yapmak isterim"
  • "vay ananı s*km"
  • "Alacan 2 c4"
  • "Vur vurabildiğini"
  • "Kendimi havaya uçururum"

Bazı kullanıcıların saldırıya ilişkin paylaşım yapılmasını istediği ve sosyal medyada yayılmasını teşvik ettiği görüldü.

C31K DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ

C31K isimli platform üyelerine yönelik daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 37 şüpheliden 10'u tutuklanmıştı.

Şüpheliler hakkında:

  • "7545 sayılı siber kanununa muhalefet"
  • "Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret"
  • "çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak ve yaymak" suçlamaları yöneltilmişti.

Suça sürüklenen 2 çocuk hakkında ev hapsi kararı verilirken, toplam 23 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

SKANDAL DOSYA KABARIK

Geçmişte yapılan operasyonlarda C31K üyelerinin;

  • Çocukların kullandığı müstehcen yayınları yaymak
  • Suçlu ve suçluyu övmek
  • Hayvanlara işkence ederek öldürmek
  • Suç işlemeye alenen tahrik etmek gibi suçlarla gündeme geldiği belirtildi.

  • Ocak 2024'te 5 ilde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.
  • Ekim 2024'te ise grubun yöneticilerinden olduğu ifade edilen bazı kişiler gözaltına alındı.
  • 17 yaşındaki E.K.'ya ev hapsi cezası verilirken, A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Devlet Bahçeli'den "okul" saldırıları sonrası "sanal alem" uyarısı: Değerleri aşındırdı
SONRAKİ HABER

"Dijitalleşme değerleri aşındırdı"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler