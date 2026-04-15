Kahramanmaraş''ta Ayser Çalık Ortaokulu'nu kana bulayan 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin dijital izleri, katliamın tesadüf olmadığını kanıtladı. 9 cana kıyan çocuk katilin, ABD'li seri katil Elliot Rodger'ı kendine "idol" seçtiği belirlendi.
KURŞUN YAĞDIRIĞ İNTİHAR ETTİ
Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda biri öğretmen 9 kişiyi katleden, 13 kişiyi yaralayan 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, arkadaşlarını kurşuna dizdikten sonra intihar etti.
SINIF İÇİ GÖRÜNTÜLERİ "GELİYORUM" DEDİ
Dün (15 Nisan) gerçekleşen olayın ardından ortaya çıkan sınıf içi görüntüleri ise "geliyorum" diyen tehlikeyi gözler önüne serdi.
Mersinli'nin sınıftaki tuhaf hareketleri ve içine kapanık hali, katliamın dijital ayak izleriyle birleşince tablo netleşti.Kahramanmaraş'taki saldırganın sınıfta çekildiği görüntüler ortaya çıktı
PROFİLİNDEKİ "ELLIOT RODGER" AYRINTISI
Caniye dönüşen çocuğun WhatsApp profilinde yer alan Elliot Rodger fotoğrafı aslında her şeyi anlatıyor...
Rodger, ABD'de 2014 yılında Kalifornia'da bıçak ve silahla 6 kişiyi öldürmüştü. Mersinli'nin de tıpkı profil fotoğrafını kullandığı o katil gibi, katliamın ardından namluyu kendine çevirmesi, kan donduran bir "kopya cinayet" şüphesini güçlendirdi.
KİMDİR BU ELLIOT RODGER?
Elliot Rodger "incel" olarak bilinen sorunlu yapının en ikonik figürlerinden biri olarak gösteriliyor. 2014 Isla Vista saldırganı Elliot Rodger olaydan önce "My Twisted World: The Story of Elliot Rodger" başlıklı yaklaşık 137-141 sayfalık otobiyografik bir manifesto hazırladı.
Bu belgeyi ailesine, terapistine ve bazı tanıdıklarına e-posta ile gönderdi. Metinde çocukluğundan başlayarak hayatını detaylı şekilde anlatan Rodger, erken dönemdeki mutlu günlerini, ebeveyn ayrılığını, sosyal uyum sorunlarını ve özellikle ergenlik sonrası yaşadığı yalnızlığı, reddedilmeleri merkeze aldı.
Manifestonun ana teması, kadınların kendisine ilgi göstermemesini "insanlığın zulmü" ve "adil olmayan bir savaş" olarak nitelendirmesiydi. Rodger, kadınları acımasız ve zalim olarak suçlarken, çekici sarışın kadınlara karşı takıntılı bir kıskançlık ve nefret beslediğini, "alpha erkekleri" ve toplumun genelini hedef gösterdiğini yazdı. Bu birikimin sonunda "Day of Retribution" (İntikam Günü) adını verdiği planını gerekçelendirdi; saldırıda altı kişiyi öldürüp intihar etmeden önce manifesto, onun derin yalnızlık, entitlement (hak iddia etme) duygusu ve şiddet içeren intikam fantezilerini yansıtan karanlık bir anlatı olarak değerlendirildi.
NEDİR BU 'INCEL' SAPKINLIĞI?
Dünya genelinde bir güvenlik sorununa dönüşen bu akım, sadece bir "yalnızlık" meselesi değil.
İşte toplumun temeline dinamit koyan o karanlık dünyanın kodları: