Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel merkez, yerel teşkilatlar üzerindeki kontrolünü sıkılaştırarak değişim düğmesine bastı. MHP İstanbul il yönetimindeki görevden almanın hemen ardından Kütahya il yönetimi görevden el çektirildi.
Karar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Yalçın, parti tüzüğünün ilgili maddelerini işaret etti. Boşalan koltuğa Mehmet Ali Türker getirildi.
Kütahya teşkilatının lağvedildiğini duyuran Semih Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir." dedi.
Yalçın, fesih işleminin ardından yapılan yeni görevlendirmeyi duyurarak, "Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atanmıştır." ifadelerini kullandı.
ÖNCE YÖNTER ARDINDAN 2 TEŞKİLAT
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yakçın, 6 Nisan'da İstanbul teşkilatının feshedildiğini belirtmişti. Yalçın, İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini duyurmuştu. Volkan Yılmaz, MHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı olarak açıklanmıştı.
İstanbul'un ardından Kütahya teşkilatının feshedilmesi, akıllara bir kez daha İzzet Ulvi Yönter'in istifasını getirdi.
"MHP'ye sızan ajan" iddiası ile gündeme gelen İzzet Ulvi Yönter sonrasında partideki görevinden ayrılmıştı.
Yönter istifasını, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" ifadesiyle duyurmuştu.
İzzet Ulvi Yönter'in yerine Özgür Bayraktar getirilmişti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yönter'in istifasının "akademik çalışmalarına ağırlık verme talebinden" kaynaklandığını belirterek şunları söylemişti:
"Sayın İzzet Yönter bey, genel başkan yardımcılığı görevinden ayrıldı. Kendisinin değerli katkıları olmuştur. Sayın İzzet bey, önümüzdeki günlerde akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için bugün kazanmış olduğu doktora sıfatını daha ileriye taşımak için müsaade istemişlerdir. İstifa herhangi bir küskünlüğe dayalı değildir. Kendisine akademik kariyerinde başarılar diliyorum. Kısa bir süre içerisinde değerli bir kardeşimiz sorumluluğunu üstlenecek. Her şeyin hayırlısını düşünmek lazımdır."