ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da geçirdiği ikinci döneminde pek çok ülkeye tehditler savururken Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdı ve İran'a ise İsrail ile birlikte saldırılar düzenledi. Trump'ın Küba'ya yönelik tehditleri de bilinirken ABD basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

USA Today, Trump'ın Küba'ya müdahale emri vermesi ihtimaline karşı Pentagon liderliğinde olası bir operasyon için askeri planlamanın sessizce hızlandırıldığını iddia etti.

WASHINGTON'DA KULAKTAN KULAĞA YAYILIYOR

USA Today'e konuşan Pentagon kaynakları, çeşitli olasılıklara karşı hazırlıklı olduğunu ve Trump'ın emirlerini talimatlar doğrultusunda yerine getirmeye hazır olduğunu belirtti. İddiaya göre gerilimin arttığına yönelik haberler ABD Kongresi ve Washington genelinde hızla yayılıyor.

Gazete, ABD ve Küba'nın çıkış yolunu bulma çabalarının henüz başlangıç aşamasında olduklarını kabul ettiğini ve her iki tarafın da ne kadar taviz vermeye istekli olduklarının net olmadığını belirtti.

TRUMP: BU İŞTEN SONRA KÜBA'YA UĞRAYABİLİRİZ

Trump İran ile savaşa devam ederken bir yandan da Küba'ya yönelik tehditleri sürdürdü. Trump, 13 Nisan'da Beyaz Saray'da USA TODAY'e verdiği demeçte, İran'la devam eden çatışmayı kastederek "Bu iş bittikten sonra Küba'ya uğrayabiliriz" demişti.