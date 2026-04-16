Venezuela ve İran’dan sonra sıra Küba’da: Pentagon planlamayı hızlandırdı

ABD basını göre Pentagon’un, Trump’ın olası Küba müdahalesine karşı askeri planlamayı hızlandırdığı öne sürüldü. İddiaya göre farklı operasyon senaryoları hazırlanırken Washington ve Havana arasında gerilim tırmanıyor. Beyaz Saray ve Pentagon ise konuyla ilgili resmi doğrulama yapmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da geçirdiği ikinci döneminde pek çok ülkeye tehditler savururken Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdı ve İran'a ise İsrail ile birlikte saldırılar düzenledi. Trump'ın Küba'ya yönelik tehditleri de bilinirken ABD basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

ABD Savunma Bakanı Hegseth

PENTAGON KÜBA İÇİN Mİ HAZIRLANIYOR?

USA Today, Trump'ın Küba'ya müdahale emri vermesi ihtimaline karşı Pentagon liderliğinde olası bir operasyon için askeri planlamanın sessizce hızlandırıldığını iddia etti.

Söz konusu karara aşina olan iki kişiyi kaynak gösteren USA Today, Washington-Küba hattında gerilimin tırmandığını belirtti.

WASHINGTON'DA KULAKTAN KULAĞA YAYILIYOR

USA Today'e konuşan Pentagon kaynakları, çeşitli olasılıklara karşı hazırlıklı olduğunu ve Trump'ın emirlerini talimatlar doğrultusunda yerine getirmeye hazır olduğunu belirtti. İddiaya göre gerilimin arttığına yönelik haberler ABD Kongresi ve Washington genelinde hızla yayılıyor.

Gazete, ABD ve Küba'nın çıkış yolunu bulma çabalarının henüz başlangıç aşamasında olduklarını kabul ettiğini ve her iki tarafın da ne kadar taviz vermeye istekli olduklarının net olmadığını belirtti.

TRUMP: BU İŞTEN SONRA KÜBA'YA UĞRAYABİLİRİZ

Trump İran ile savaşa devam ederken bir yandan da Küba'ya yönelik tehditleri sürdürdü. Trump, 13 Nisan'da Beyaz Saray'da USA TODAY'e verdiği demeçte, İran'la devam eden çatışmayı kastederek "Bu iş bittikten sonra Küba'ya uğrayabiliriz" demişti.

DIAZ-CANEL: SAVAŞACAĞIZ

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, Newsweek'e verdiği son röportajda, Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri bir saldırı başlatması halinde ülkesinin karşılık vereceğini söyledi ve "Savaşacağız, kendimizi savunacağız ve eğer savaşta ölürsek, vatan için ölmek yaşamaktır." şeklinde konuştu.

ABD'nin 3 Ocak'ta eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Caracas'taki yerleşkesinden gizlice kaçırmasının ardından Trump'ın sıradaki hedefinin Küba olabileceğine yönelik endişe arttı.

