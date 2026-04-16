Fenerbahçe, savunma hattına yapılacak takviye için Kim Min-Jae ismini gündemine aldı. Sarı-lacivertli kulüp, daha önce takımda forma giyen Güney Koreli stoperin menajeri Ivo Lourenço Silva Oliveira Rita'yı İstanbul'a getirdi.
GERİ DÖNÜŞ ŞARTLARI ELE ALINACAK
Haber Global'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi ile menajer Rita arasında gün içinde bir görüşme yapılacak. Bu toplantıda Kim Min-Jae'nin olası geri dönüş şartları, kiralama seçenekleri ve maliyet başlıkları değerlendirilecek.
FENERBAHÇE FORMASINI 2021/22 SEZONUNDA GİYDİ
Kim Min-Jae, 2021 yazında Beijing'den 3 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Güney Koreli savunmacı, sarı-lacivertli ekipte geçirdiği sezonun ardından 19 milyon Euro karşılığında Napoli'ye imza attı.
NAPOLI'DEN BAYERN MÜNİH'E GİTTİ
Napoli formasıyla Serie A şampiyonluğu yaşayan Kim Min-Jae, daha sonra 50 milyon Euro bedelle Bayern Münih'e transfer oldu. 29 yaşındaki stoperin Alman ekibiyle sözleşmesi 2028 yazında sona eriyor.