Fenerbahçe, savunma hattına yapılacak takviye için Kim Min-Jae ismini gündemine aldı. Sarı-lacivertli kulüp, daha önce takımda forma giyen Güney Koreli stoperin menajeri Ivo Lourenço Silva Oliveira Rita'yı İstanbul'a getirdi.

Kim Min-Jae Bayern Münih formasını terletiyor GERİ DÖNÜŞ ŞARTLARI ELE ALINACAK Haber Global'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi ile menajer Rita arasında gün içinde bir görüşme yapılacak. Bu toplantıda Kim Min-Jae'nin olası geri dönüş şartları, kiralama seçenekleri ve maliyet başlıkları değerlendirilecek.