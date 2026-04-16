Fenerbahçe'nin eski yıldızı dönüyor! Menajeri transfer için geldi

Fenerbahçe, savunma hattına yapılacak takviye için Kim Min-Jae ismini gündemine aldı. Sarı-lacivertli kulüp, daha önce takımda forma giyen Güney Koreli stoperin menajeri Ivo Lourenço Silva Oliveira Rita'yı İstanbul'a getirdi.

Kim Min-Jae Bayern Münih formasını terletiyor

GERİ DÖNÜŞ ŞARTLARI ELE ALINACAK

Haber Global'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi ile menajer Rita arasında gün içinde bir görüşme yapılacak. Bu toplantıda Kim Min-Jae'nin olası geri dönüş şartları, kiralama seçenekleri ve maliyet başlıkları değerlendirilecek.

Kim Min-Jae Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu

FENERBAHÇE FORMASINI 2021/22 SEZONUNDA GİYDİ

Kim Min-Jae, 2021 yazında Beijing'den 3 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Güney Koreli savunmacı, sarı-lacivertli ekipte geçirdiği sezonun ardından 19 milyon Euro karşılığında Napoli'ye imza attı.

Kim Min-Jae Fenerbahçe'ye geri dönebilir

NAPOLI'DEN BAYERN MÜNİH'E GİTTİ

Napoli formasıyla Serie A şampiyonluğu yaşayan Kim Min-Jae, daha sonra 50 milyon Euro bedelle Bayern Münih'e transfer oldu. 29 yaşındaki stoperin Alman ekibiyle sözleşmesi 2028 yazında sona eriyor.

