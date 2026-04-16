Roma'dan kiralanan Devis Vásquez'in 2 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı ve Beşiktaş'ın yeni kaleci transferi için çalışmalara başladığı belirtiliyor.

Atalanta'dan kiralanan El Bilal Touré'nin 15 milyon euroluk opsiyonu 15 gol şartına bağlı olup oyuncu şu ana kadar 6 gol attı.

Fenerbahçe'den kiralanan Cengiz Ünder'in 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu Beşiktaş yönetimi 2-2,5 milyon euroya çekmek istiyor.

Beşiktaş'ta kiralık oyuncular El Bilal Touré, Jota Silva, Kristjan Asllani, Cengiz Ünder ve Devis Vásquez'in gelecek sezon kalıp kalmayacağına teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu ve yönetimin değerlendirmesi doğrultusunda karar verilecek.

Beşiktaş'ta 2025/26 sezonunda kiralık olarak kadroya katılan oyuncuların durumu netleşmeye başladı. Siyah-beyazlı ekipte devre arasında Tammy Abraham ve David Jurasek ile yollar ayrılırken, kaptan Orkun Kökçü ile genç oyuncu Yasin Özcan zorunlu satın alma opsiyonlarıyla kadroya dahil edildi.

El Bilal Toure'nin Beşiktaş performansı tatmin edici olsa da sakatlıkları nedeniyle bonservisi alınmayabilir

MALİYET TABLOSU DİKKAT ÇEKİYOR

Devis Vásquez hariç dört oyuncunun toplam satın alma maliyetinin 48 milyon euroyu bulduğu belirtiliyor. Beşiktaş yönetiminin, oyuncuların performansını da dikkate alarak bu bedeller üzerinde değerlendirme yaptığı ifade ediliyor.

JOTA SILVA İÇİN OPSİYON ZOR GÖRÜNÜYOR

Nottingham Forest'tan kiralanan Jota Silva'nın sözleşmesinde 17 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu maddenin devreye girmesinin zor olduğu belirtilirken, diğer isimler için henüz kesin karar verilmiş değil.