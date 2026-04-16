Beşiktaş'ta 2025/26 sezonunda kiralık olarak kadroya katılan oyuncuların durumu netleşmeye başladı. Siyah-beyazlı ekipte devre arasında Tammy Abraham ve David Jurasek ile yollar ayrılırken, kaptan Orkun Kökçü ile genç oyuncu Yasin Özcan zorunlu satın alma opsiyonlarıyla kadroya dahil edildi.
BEŞ İSİM İÇİN OPSİYON BEKLEYİŞİ
Kadrodaki kiralık oyuncular arasında El Bilal Touré, Jota Silva, Kristjan Asllani, Cengiz Ünder ve Devis Vásquez yer alıyor. Bu isimlerin gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağına teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu ve yönetimin yapacağı değerlendirmeler doğrultusunda karar verilecek.
MALİYET TABLOSU DİKKAT ÇEKİYOR
Devis Vásquez hariç dört oyuncunun toplam satın alma maliyetinin 48 milyon euroyu bulduğu belirtiliyor. Beşiktaş yönetiminin, oyuncuların performansını da dikkate alarak bu bedeller üzerinde değerlendirme yaptığı ifade ediliyor.
JOTA SILVA İÇİN OPSİYON ZOR GÖRÜNÜYOR
Nottingham Forest'tan kiralanan Jota Silva'nın sözleşmesinde 17 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu maddenin devreye girmesinin zor olduğu belirtilirken, diğer isimler için henüz kesin karar verilmiş değil.
CENGİZ ÜNDER VE ASLLANI'DE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Fenerbahçe'den kiralanan Cengiz Ünder'in sözleşmesinde 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu yer alıyor. Yönetimin bu rakamı 2 ila 2.5 milyon euro seviyesine çekmek istediği bildiriliyor.
Inter'den kiralanan Kristjan Asllani için belirlenen satın alma opsiyonu ise 11 milyon euro. Oyuncunun takımda kalmak istediği belirtilirken, kulüp tarafında henüz nihai karar verilmediği ifade ediliyor.
EL BİLAL TOURÉ'DE ŞART NET
Atalanta'dan kiralanan El Bilal Touré'nin sözleşmesinde 15 gol şartına bağlı 15 milyon euroluk opsiyon maddesi bulunuyor. Malili oyuncu şu ana kadar 6 gol attı. Kalan maçlarda 9 gol daha atması halinde bu opsiyonun otomatik olarak devreye gireceği, ancak mevcut fikstürde bu ihtimalin düşük olduğu belirtiliyor.
DEVIS VÁSQUEZ İÇİN AYRILIK İHTİMALİ
Roma'dan devre arasında kadroya katılan Devis Vásquez'in satın alma opsiyonunun 2 milyon euro civarında olduğu konuşuluyor. Beşiktaş yönetiminin bu opsiyonu kullanmayı düşünmediği ve yeni kaleci transferi için çalışmalara başladığı ifade ediliyor.