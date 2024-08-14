Galatasaray zirvede!

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda oynadığı ilk lig maçındaki performansıyla eleştirilmişti. Hatayspor maçında skor olarak geriye düşen Sarı- Kırmızılılar, sonrasında ise geri dönüşe imza attı. Ancak galibiyete rağmen ortaya konan futbol, taraftarları tatmin etmedi. Galatasaray, ilk hafta sonunda hücum istatistiklerinde zirvede yer aldı. 3.40 gol beklentisi üreten Cimbom, yüzde 71.2 topla oynama yüzdesi yakaladı. 26 şut çekerken, bunların 9'u isabetliydi. Rakip ceza sahası içinde 43 kez topla buluşan Galatasaray, eleştirilerin aksine çok iyi bir haftayı geride bıraktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN