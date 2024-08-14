Dusan Tadic: Fenerbahçe’nin askerleriyiz

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Sırp futbolcu şanssız bir penaltı kararı olduğunu söyleyerek, "Bana göre ilk maça bakınca son yediğimiz golü yememeliydik. Kendi taraftarlarımız önünde galip gelirsek tur atlayan biz olacaktık. Belirleyici anlar vardı. Bu maçın pozitif ve negatif tarafları var. Negatif tarafları düzeltip yola devam edeceğiz. Avrupa Ligi'nde de çok güçlü takımlar var" dedi. Fenerbahçe'nin askerleri olduğunu ifade eden Tadic, "Hocamız ne isterse onu yapmaya çalışırız. Çünkü Fenerbahçe her şeyin üzerinde" ifadesini kullandı.

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