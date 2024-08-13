Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar ile görüştü: Seni artık düşünmüyorum

Transfer dönemini aktif geçirerek Rafa Silva, Gabriel Paulista, Ciro Immobile, Can Keleş ve Emirhan Topçu'yu kadrosuna katan Beşiktaş'ta gözler gidecek isimlere çevrildi.

Siyah- Beyazlı takımın hocası Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar ile oyuncunun takımdaki geleceğine dair bir zirve gerçekleştirdi. Yapılan yüz yüze görüşmede Hollandalı teknik adam, Aboubakar'a "Seni oynatmayacağım. Geleceğinle ilgili kararı sana bırakıyorum" dedi. Bu görüşme sonrası Kamerunlu forvetin Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında. Yıldız golcü, Beşiktaş'tan senelik 3.1 milyon Euro garanti ücret ve maç başı 12 bin Euro kazanıyor.