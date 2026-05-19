Başkan Erdoğan Ursula von der Leyen ile görüştü: İsrail’e baskı artırılmalı

Başkan Erdoğan, bölgede yaşanan gerilimlerin Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Görüşmede ekonomik entegrasyonun pekiştirilmesi için gündemdeki meselelerin çözümüne odaklanılması gerektiği de ele alındı.

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE GÜVENLİK STRATEJİLERİ MESAJI

Başkan Erdoğan, özellikle Avrupa'nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerinde Türkiye'nin yer almasının fayda sağlayacağını belirtti.

Başkan Erdoğan ayrıca Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini ve Türkiye ile AB arasında her alanda iş birliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

