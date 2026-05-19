Başkan Erdoğan Ursula von der Leyen ile görüştü: İsrail’e baskı artırılmalı
Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesinde bölgesel krizlere karşı Türkiye’nin diplomasi trafiğine dikkat çekti. İsrail’e yönelik uluslararası baskının artırılmasının elzem olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve küresel gündemde öne çıkan başlıklar ele alındı.
TÜRKİYE'DEN ATEŞKES VE BARIŞ DİPLOMASİSİ
Başkan Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin bölgede yaşanan çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve kalıcı barışın sağlanması için yoğun gayret gösterdiğini belirtti.
Erdoğan, bölgesel istikrar açısından kritik öneme sahip Hürmüz'ün bir an önce açılması gerektiğini de ifade etti.
İSRAİL'E ULUSLARARASI BASKI VURGUSU
Başkan Erdoğan, İsrail'in bölgede çatışmaların devamını arzuladığını belirterek, Tel Aviv yönetiminin korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerini sürdürdüğünü kaydetti.
Erdoğan, bu nedenle İsrail'e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu vurguladı.
TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN STRATEJİK ÖNEMİ
Görüşmede ekonomik entegrasyonun pekiştirilmesi için gündemdeki meselelerin çözümüne odaklanılması gerektiği de ele alındı.
Başkan Erdoğan, bölgede yaşanan gerilimlerin Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.
GÜMRÜK BİRLİĞİ VE GÜVENLİK STRATEJİLERİ MESAJI
Başkan Erdoğan, özellikle Avrupa'nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerinde Türkiye'nin yer almasının fayda sağlayacağını belirtti.
Başkan Erdoğan ayrıca Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini ve Türkiye ile AB arasında her alanda iş birliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.