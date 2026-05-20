Gençlere sunulan istihdam destekleri neler? İşte proje proje tüm imkanlar
İş hayatına hazırlanan gençlere devlet desteklerinin kapısı ardına kadar açılıyor. Meslek sahibi olmak, iş tecrübesi edinmek ya da kendi işinin patronu olmak isteyen gençlere türlü imkanlar sunuluyor...
- Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Projesi, gençlerin iş hayatına hazırlanması için staj, iş ve kariyer destekleri sunuyor.
- GÜÇ kapsamında 'Geleceğim Meslekte' ile 3 yılda 750 bin meslek lisesi ve yüksekokulu son sınıf öğrencisine kariyer desteği verilmesi hedefleniyor.
- İŞKUR'un Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine iş hayatına hazırlık ve günlük harçlık sağlıyor.
- İşe İlk Adım Programı, gençleri işe alanlara ücret ve prim desteği sunarak 3 yılda 750 bin gencin yararlanmasını amaçlıyor.
- Ulusal Staj Programı ile 3 yılda 800 bin gence staj imkanı sağlanması planlanıyor.
Geleceğimizin teminatı olan gençler için her imkan seferber ediliyor. Özellikle gençleri iş hayatına hazırlayacak türlü fırsatlar sunuluyor. Bu kapsamda; bu yıl hayata geçirilen ve staj, iş, kariyer desteklerini kapsayan Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Projesi öne çıkıyor. Ancak destekler bu projeyle de sınırlı değil...
KARİYER DESTEĞİ: "GÜÇ" kapsamında hayata geçirilen "Geleceğim Meslekte" ile gençlerin kariyer planlamalarına destek olunuyor. Yıllık 250 bin, 3 yılda 750 bin meslek lisesi ve yüksekokulu son sınıf öğrencisine ulaşılması hedefleniyor.
ÜNİVERSİTELİLERE ÖNEMLİ OLANAK: İŞKUR
Gençlik Programı ile gençler üniversitede okurken iş hayatına hazırlanıyor. Üstelik bu sürede harçlık da veriliyor. Katılımcılara günlük bin 375 lira ödeniyor. Ayda 14 gün çalışanlar 19 bin 250 lira alıyor. "GÜÇ" kapsamında hedef, programdan 3 yılda 1 milyon öğrencinin yararlanması...
İŞE ALANA TEŞVİK: "GÜÇ" kapsamında olan ve yasal düzenleme hazırlıkları süren İşe İlk Adım Programı ile gençleri işe alanlara ücret ve prim desteği sağlanacak. Desteklerin süresi 6-18 ay olacak. Bundan da 3 yılda 750 bin gencin yararlanması hedefleniyor.
İŞGÜCÜNE KATILIM: Yine "GÜÇ" kapsamındaki "NEET İşgücü Uyum Programı"yla 3 yılda 450 bin gencin yeniden üretim sürecine kazandırılması hedefleniyor. Program kamu kurumlarıyla iş birliği içinde gençlerin sosyal hizmetler, bakım-onarım ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda uygulamalı görevler üstlenmesini, günlük harçlık ve kısa vadeli sigorta ile desteklenmesini içeriyor.
STAJ KAPISI AÇILDI: Gençlerin istihdam edilmesini desteklemek amacıyla Ulusal Staj Programı yürütülüyor. Bu yıl 350 bine yakın staj başvurusu alındı. "GÜÇ" kapsamında 3 yılda ilave 800 bin gence staj imkanı sunulması planlanıyor.
İŞBAŞI İMKANI: İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile gençler iş tecrübesi edinirken, bu sürede harçlık da alıyor. İş arayanlardan bu programlara katılanlara günlük bin 79 lira 83 kuruş ödeniyor. Bu ödeme lise ve altı örgün eğitime devam eden öğrencilerde 809,87 lira oluyor. Mezun oldukları alanlardaki programlara katılan meslek lisesi mezunlarına yüzde 30 artırımlı ödeme yapılıyor. Geleceğin mesleklerinde düzenlenen programlarda ise katılımcılar günlük bin 403 lira 78 kuruş, öğrenciler bin 52 lira 83 kuruş alıyor. Programların azami süresi alanına göre 3, 6 ya da 9 ay oluyor.
MESLEK EĞİTİMİ DE VAR: Gençlerin meslek edinmesi de İŞKUR aracılığıyla teşvik ediliyor. 15 yaşını aşanların katılabildiği kurslar, haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat olabiliyor. Kursların süresi 160 günü geçemiyor. Meslek eğitim kurslarına katılan kursiyerlerden iş arayan statüsündekilere bin 79 lira 83 kuruş, işsizlik ödeneği alanlara da 539,91 lira günlük ödeme yapılıyor.
GİRİŞİMCİYE DE İMKAN
İŞ KURANA VERGİ YOK: İlk kez iş yeri açan 18-29 yaş arası girişimciler için 3 yıllık vergi istisnası var. Bu kapsamda bu yıl 400 bin liranın altındaki kazançlar vergiden istisna tutuluyor. Yıllık vergi avantajı 70 bin 500 lira oluyor.
DESTEK TUTARLARI ARTIYOR: KOSGEB, Girişimci Destek Programı kapsamında gençlere daha fazla destek veriyor.
Girişimci genç ise Kuruluş Desteği'ne 10 bin lira, İş Geliştirme Desteği'ne 150 bin lira ilave ediliyor.
YENİLİKÇİ FİKİRLERE YATIRIM: TÜBİTAK da gençlere yönelik pek çok program yürütüyor. BiGG Yatırım Programı kapsamında ticarileşme potansiyeline sahip yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirlerine yatırım yapılıyor. Desteklenmeye hak kazananlara yüzde 3 hisse karşılığı 1 milyon 350 bin lira yatırım olarak aktarılıyor.
TARIMDA DA POZİTİF AYRIMCILIK: Gençlerin tarım sektöründe yer alması hibe ve desteklerle teşvik ediliyor.
Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi