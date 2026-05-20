Gençlere sunulan istihdam destekleri neler? İşte proje proje tüm imkanlar

Geleceğimizin teminatı olan gençler için her imkan seferber ediliyor. Özellikle gençleri iş hayatına hazırlayacak türlü fırsatlar sunuluyor. Bu kapsamda; bu yıl hayata geçirilen ve staj, iş, kariyer desteklerini kapsayan Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Projesi öne çıkıyor. Ancak destekler bu projeyle de sınırlı değil..."GÜÇ" kapsamında hayata geçirilen "Geleceğim Meslekte" ile gençlerin kariyer planlamalarına destek olunuyor. Yıllık 250 bin, 3 yılda 750 bin meslek lisesi ve yüksekokulu son sınıf öğrencisine ulaşılması hedefleniyor.Gençlik Programı ile gençler üniversitede okurken iş hayatına hazırlanıyor. Üstelik bu sürede harçlık da veriliyor. Katılımcılara günlük bin 375 lira ödeniyor. Ayda 14 gün çalışanlar 19 bin 250 lira alıyor. "GÜÇ" kapsamında hedef, programdan 3 yılda 1 milyon öğrencinin yararlanması...