CENTCOM’dan İran’daki okul katliamına kaçamak yanıt
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper, İran’daki kız ilkokuluna düzenlenen bombardımana ilişkin Kongre’de yöneltilen sorulara net yanıt vermedi. Temsilci Adam Smith’in sorumluluk çağrısına karşı Cooper, “ABD sivilleri kasıtlı olarak hedef almaz.” derken, saldırıya ilişkin “Soruşturma devam ediyor.” ifadesini kullandı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper, İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki bir kız ilkokuluna düzenlenen ve çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiği bombardımana ilişkin Kongre'de yöneltilen sorulara net yanıt vermedi. Cooper, "ABD sivilleri kasıtlı olarak hedef almaz." derken, saldırıya ilişkin sorumluluğu kabul eden bir ifade kullanmadı.
KONGRE'DE KRİTİK OTURUM
Amiral Brad Cooper, "ABD Askeri Duruşu, Büyük Orta Doğu ve Afrika'daki Ulusal Güvenlik Zorlukları" konulu oturumda ifade verdi.
Oturuma Cooper'ın yanı sıra Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Daniel Zimmerman ve ABD Afrika Komutanı General Dagvin Anderson da katıldı.
SMITH'TEN COOPER'A SORUMLULUK ÇAĞRISI
Komitenin kıdemli üyesi Temsilci Adam Smith, Amiral Brad Cooper'a, İranlı yetkililerin "150'den fazla kız öğrenci de dahil olmak üzere 175 kişinin ölümüne yol açtığını" belirttiği okul saldırısında ABD'nin sorumluluğu kabul etmesi çağrısında bulundu.
Önceki olaylarda ABD ordusunun, soruşturmalar devam ederken bile hatalarını kabul etme konusunda hızlı davrandığını hatırlatan Smith, "Orada ne olduğunun aslında oldukça açık olduğu görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.
"ABD SİVİLLERİ KASITLI OLARAK HEDEF ALMAZ"
Smith'in, "Şu anda, o hatanın yapıldığını ve bundan bizim sorumlu olduğumuzu kabul edebilir misiniz?" şeklindeki sorusuna Cooper, "ABD sivilleri kasıtlı olarak hedef almaz." yanıtını verdi.
Cooper, bu yanıtında sorumluluğu üstlendiklerine dair herhangi bir ifadeye yer vermedi.
"HASIM OLAN TARAF İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSUDUR"
Cooper ayrıca, "İran halkı da bizim düşmanımız değildir. Bu olayda hasım olan taraf, İran Devrim Muhafızları Ordusudur (IRGC)." ifadelerini kullandı.
CENTCOM Komutanı, Smith'in aynı sorunun cevabını almakta ısrar etmesi üzerine ise yalnızca "Soruşturma devam ediyor." demekle yetindi.
Cooper, incelemeler tamamlandığında konuya ilişkin şeffaflık sağlanacağı sözünü verdi.
KIZ İLKOKULUNA BOMBARDIMAN
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları başlattığı 28 Şubat'ta, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na bombardıman düzenlenmişti. Saldırıda çocuklar ve öğretmenler dahil 185 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.