ABD’deki cami saldırısında ihmaller zinciri: Anne polisi uyarmış!

Daha sonra gençlerden en az birinin eğitim gördüğü okula da gidildi. Yetkililer okulu uyardı ancak teröristler burada da bulunamadı. Polis ekipleri, anneyle görüşmelerini sürdürerek gençlerin nerede olabileceğine ilişkin bilgi toplamaya devam etti.

Ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı tespit etmek için otomatik plaka okuyucu sistemlerinden yararlandı. Plaka takip sistemleri, aracın bir alışveriş merkezi yakınlarında görüldüğünü ortaya koydu. Polis ekipleri bölgeye yönlendirildi ancak şüphelilere ulaşılamadı.

Teröristler öğle saatlerine doğru San Diego'nun en büyük camilerinden biri olarak bilinen merkeze geldi. Caminin bulunduğu yerleşkede aynı zamanda okul da bulunuyordu.

Hayatını kaybedenler arasında caminin güvenlik görevlisi ve sekiz çocuk babası Amin Abdullah'ın da bulunduğu bildirildi.

İlk polis ekipleri ihbardan dört dakika sonra olay yerine ulaştı. Ekipler, cami girişinde üç erkeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Polis daha sonra bina içinde başka saldırgan bulunma ihtimaline karşı oda oda arama yaptı.

Saldırı sırasında camiye birkaç sokak uzaklıkta yeni silah sesleri duyulduğu belirtildi. Polis, bölgede çalışan bir peyzaj işçisinin hedef alındığını ancak yara almadan kurtulduğunu açıkladı. Yetkililer, merminin işçinin taktığı koruyucu baretten sekmiş olabileceğini değerlendirdi.

ÇOCUKLAR CAMİDEN KOŞARAK KAÇTI

San Diego Emniyet Müdürü Scott Wahl, düzenlediği basın toplantısında saldırının en sarsıcı anlarından birinin çocukların camiden koşarak çıkması olduğunu söyledi. Wahl, "Beni en çok etkileyen şey, hayatta kaldıkları için şükrederek koşan çocukları görmekti" dedi.

San Diego İslam Merkezi İmamı Taha Hassane de saldırı sırasında okul çocuklarının içeride olduğunu doğruladı. Hassane, yaptığı açıklamada, "Biz güvendeyiz, tüm okul güvende. Tüm çocuklar, tüm personel ve öğretmenler güvende ve İslam Merkezi'nin dışındalar" ifadelerini kullandı.