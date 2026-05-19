ABD’deki cami saldırısında ihmaller zinciri: Anne polisi uyarmış!
ABD’nin San Diego kentindeki cami saldırısından saatler önce şüphelilerden birinin annesinin polisi arayarak intihar eğilimindeki oğlunun kamuflaj kıyafetleriyle ve bazı silahlarla evden kaçtığını bildirdiği ortaya çıktı. Polis ekipleri iki saat boyunca 17 yaşındaki Cain Clark ile 18 yaşındaki Caleb Velasquez’i ararken, silah sesleri San Diego İslam Merkezi’nde yankılandı.
- ABD'nin California eyaletindeki San Diego İslam Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 17 yaşındaki Cain Clark ve 18 yaşındaki Caleb Velasquez isimli iki şüpheli caminin güvenlik görevlisi Amin Abdullah dahil 3 kişiyi öldürdü ve ardından intihar etti.
- Saldırıdan saatler önce şüphelilerden birinin annesi oğlunun intihar eğiliminde olduğunu, kamuflaj kıyafetleriyle evden kaçtığını ve evdeki silahların kaybolduğunu polise bildirdi ancak polis iki saat süren aramada şüphelilere ulaşamadı.
- Saldırıda kullanılan silahlarda ve geride bırakılan intihar notunda İslam karşıtı ve ırksal üstünlük temalı nefret söylemi içeren yazılar bulundu.
- Saldırı sırasında camide okul çocukları bulunuyordu ve güvenlik görevlisinin müdahalesi sayesinde çocuklar içeri alınarak daha büyük bir katliam önlendi.
- Şüphelilerden Cain Clark'ın Madison High School güreş takımında yer alan bir lise öğrencisi olduğu ve ilkokul dönemindeki bir kavga dışında bilinen disiplin geçmişinin bulunmadığı açıklandı.
ABD'nin California eyaletindeki San Diego İslam Merkezi'ni hedef alan terör saldırısında kan donduran ihmal zinciri ortaya çıktı. Şüphelilerden birinin annesi, saldırıdan saatler önce polisi arayarak intihar eğilimindeki oğlunun kamuflaj kıyafetleriyle evden kaçtığını, bazı silahların ve aracın da kayıp olduğunu bildirdi. Polis iki genci ararken, kayıp ihbarıyla başlayan süreç cami önünde kanlı bir faciaya dönüştü.
San Diego polisi için süreç, pazartesi sabahı yerel saatle 09.42'de gelen telefonla başladı. Şüphelilerden birinin annesi polisi arayarak 17 yaşındaki oğlunun kayıp olduğunu, intihar eğiliminde bulunduğunu ve evden bazı silahların alındığını bildirdi.
Anne ayrıca aracının da ortadan kaybolduğunu, oğlunun kamuflaj kıyafetleriyle evden ayrıldığını ve yanında bir arkadaşının olabileceğini söyledi.
KAMUFLAJLA KAÇTI, SİLAHLAR KAYBOLDU
San Diego Polis Şefi Scott Wahl, annenin verdiği bilgilerin yalnızca kayıp ya da intihar riski olarak değerlendirilmediğini söyledi.
Wahl, şüphelinin kamuflaj kıyafetleriyle evden ayrılması, evdeki silahların kaybolması ve yanında başka bir kişinin bulunması nedeniyle olayın daha geniş bir tehdit değerlendirmesine dönüştüğünü belirtti.
Wahl, "Bu durum, daha geniş bir tehdit değerlendirme tablosunu tetikledi" ifadelerini kullandı.
Polis, ihbar üzerine 17 yaşındaki Cain Clark ve 18 yaşındaki Caleb Velasquez'i bulmak için kent genelinde arama başlattı.
POLİS İKİ SAAT İZ SÜRDÜ
Ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı tespit etmek için otomatik plaka okuyucu sistemlerinden yararlandı. Plaka takip sistemleri, aracın bir alışveriş merkezi yakınlarında görüldüğünü ortaya koydu. Polis ekipleri bölgeye yönlendirildi ancak şüphelilere ulaşılamadı.
Daha sonra gençlerden en az birinin eğitim gördüğü okula da gidildi. Yetkililer okulu uyardı ancak teröristler burada da bulunamadı. Polis ekipleri, anneyle görüşmelerini sürdürerek gençlerin nerede olabileceğine ilişkin bilgi toplamaya devam etti.
HEDEF SAN DİEGO İSLAM MERKEZİ'YDİ
Arama çalışmaları devam ederken yaklaşık iki saat sonra San Diego İslam Merkezi'nden silahlı saldırı ihbarı geldi. Yetkililer, teröristlerin asıl hedefinin San Diego İslam Merkezi olduğunu belirtti.
Teröristler öğle saatlerine doğru San Diego'nun en büyük camilerinden biri olarak bilinen merkeze geldi. Caminin bulunduğu yerleşkede aynı zamanda okul da bulunuyordu.
CAMİ ÖNÜNDE ÜÇ KİŞİ VURULDU
İlk polis ekipleri ihbardan dört dakika sonra olay yerine ulaştı. Ekipler, cami girişinde üç erkeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Polis daha sonra bina içinde başka saldırgan bulunma ihtimaline karşı oda oda arama yaptı.
Hayatını kaybedenler arasında caminin güvenlik görevlisi ve sekiz çocuk babası Amin Abdullah'ın da bulunduğu bildirildi.
BİR İŞÇİYE DAHA ATEŞ AÇILDI
Saldırı sırasında camiye birkaç sokak uzaklıkta yeni silah sesleri duyulduğu belirtildi. Polis, bölgede çalışan bir peyzaj işçisinin hedef alındığını ancak yara almadan kurtulduğunu açıkladı. Yetkililer, merminin işçinin taktığı koruyucu baretten sekmiş olabileceğini değerlendirdi.
ÇOCUKLAR CAMİDEN KOŞARAK KAÇTI
San Diego Emniyet Müdürü Scott Wahl, düzenlediği basın toplantısında saldırının en sarsıcı anlarından birinin çocukların camiden koşarak çıkması olduğunu söyledi. Wahl, "Beni en çok etkileyen şey, hayatta kaldıkları için şükrederek koşan çocukları görmekti" dedi.
San Diego İslam Merkezi İmamı Taha Hassane de saldırı sırasında okul çocuklarının içeride olduğunu doğruladı. Hassane, yaptığı açıklamada, "Biz güvendeyiz, tüm okul güvende. Tüm çocuklar, tüm personel ve öğretmenler güvende ve İslam Merkezi'nin dışındalar" ifadelerini kullandı.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ KATLİAMI ÖNLEDİ
Görgü tanıkları, saldırı sırasında caminin güvenlik görevlisinin vurulduğunu ve çocukların hızla içeri alındığını anlattı. Mahalle sakini Vanessa Chavez, art arda dört el silah sesi duyduğunu ve güvenlik görevlisinin en az iki kurşunla vurulduğunu gördüğünü söyledi. Emniyet Müdürü Wahl ise hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin daha büyük bir katliamı önlemiş olabileceğini belirtti.
Wahl, "Davranışlarının kahramanca olduğunu ve şüphesiz hayat kurtardığını söylemek yanlış olmaz" dedi.
SALDIRGANLAR ARAÇTA ÖLÜ BULUNDU
Olaydan dakikalar sonra polis, saldırganların bulunduğu aracı camiye birkaç blok uzaklıkta tespit etti. Araçta biri 17, diğeri 18 yaşında olan iki saldırganın cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, Cain Clark ve Caleb Velasquez'in saldırının ardından intihar ettiğini açıkladı.
SİLAHLARDA NEFRET YAZILARI İDDİASI
The New York Times'ın kolluk kuvveti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, saldırganların aracında İslam karşıtı yazılar bulundu.
Yetkililer, belirli bir hedefe yönelik önceden yapılmış somut bir tehdit tespit edilmediğini ancak olayda açık şekilde nefret söylemi unsurlarının bulunduğunu ifade etti. Soruşturma kapsamında saldırıda kullanılan silahlardan birinin üzerinde de nefret söylemi içeren yazılar bulunduğu belirtildi. San Diego Polis Şefi Scott Wahl, söz konusu ifadelerin "genel nefret söylemi" niteliğinde olduğunu söyledi.
IRKSAL ÜSTÜNLÜK NOTU BIRAKTI
CNN'in kolluk kuvveti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, saldırganlardan biri saldırıda kullandığı silahı ailesinin evinden aldı.
Aynı haberde, şüphelilerden birinin geride "ırksal üstünlük" temalı ifadelerin yer aldığı bir intihar notu bıraktığı aktarıldı.
Bu detay, saldırının nefret motivasyonu boyutuna ilişkin soruşturmanın seyrini daha da kritik hale getirdi.
TERÖRİSTİN KİMLİĞİ VE OKUL GEÇMİŞİ
CNN'in aktardığına göre teröristlerden birinin 17 yaşındaki lise öğrencisi ve güreşçi Cain Clark olduğu belirlendi. Clark'ın daha önce Kate Sessions İlkokulu ile San Diego School of Creative and Performing Arts'ta eğitim gördüğü belirtildi.
San Diego Birleşik Okul Bölgesi Sözcüsü James Canning, Clark'ın ailesinin 2021 yılında onu çevrim içi eğitim veren iHigh Virtual Academy programına geçirdiğini söyledi.
Clark'ın, bölgesindeki okul kabul edilen Madison High School'un spor faaliyetlerine katılma hakkına sahip olduğu ve 2024-2025 döneminde okulun güreş takımında yer aldığı aktarıldı.
Okulun güreş takımının, Ocak 2024'te düzenlenen bir turnuvada elde edilen birincilik nedeniyle Clark'ı sosyal medya üzerinden tebrik ettiği de belirtildi.
Yetkililer, Clark'ın mezuniyet yolunda ilerlediğini ve ilkokul döneminde yaşanan bir kavga dışında bilinen bir disiplin geçmişinin bulunmadığını açıkladı.
MÜSLÜMAN TOPLUMDA BÜYÜK ENDİŞE
Saldırı, ABD'de Müslümanlara yönelik güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin San Diego Direktörü Tazheen Nizam, San Diego İslam Merkezi'nde yaşanan saldırıyı sert sözlerle kınadı.
Nizam, "San Diego İslam Merkezi'nde yaşanan bu korkunç şiddet olayını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıdan etkilenen herkesin acısını paylaşıyoruz" dedi.
"Hiç kimse namaz kılarken veya ilkokulda ders çalışırken güvenliği konusunda endişe duymamalı" diyen Nizam, olayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için çalıştıklarını belirtti.
İMAMDAN NEFRET UYARISI
San Diego İslam Merkezi İmamı Taha Hassane ise toplumun yas tuttuğunu belirterek ülkedeki dini nefret ve hoşgörüsüzlüğün tehlikeli seviyelere ulaştığını söyledi.
Hassane, "Toplumumuz yas tutuyor. Böyle bir şeyi asla beklemiyorduk. Ancak ülkemizdeki dini hoşgörüsüzlük ve nefret maalesef eşi görülmemiş seviyede. Hepimiz sevgi ve hoşgörü kültürünü yaymaktan sorumluyuz" ifadelerini kullandı.
Yetkililer, saldırının motivasyonunu, silahların nasıl temin edildiğini ve iki gencin saldırı öncesindeki bağlantılarını ortaya çıkarmak için soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü bildirdi.