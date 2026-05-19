CANLI | İsrail askerleri Sumud Filosu’ndaki 2 tekneye ateş açtı: Tüm aktivistler alıkonuldu
Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na Akdeniz’deki uluslararası sularda İsrail'in korsan saldırısı devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz’de ilerleyen Küresel Sumud Filosu’na ait 2 tekneye ateş açtı. Ayrıca İsrail tarafından aralarında HAK-İŞ Başkanı’nın da bulunduğu tüm aktivistlerin alıkonulduğu bildirildi. Takvim.com.tr uluslararası sularda yaşanan gelişmeleri aktarıyor...
Akdeniz'in uluslararası sularında yine İsrail korsanlığı yaşanıyor.
Gazze'ye yönelik acımasız ablukayı kırmak ve bölgedeki mazlumlara insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail donanmasının korsan saldırısına uğradı. Uluslararası hukuku bir kez daha çiğneyen İsrail güçleri, filoya ait iki tekneye acımasızca ateş açtı.
CANLI ANLATIM
SİRİUS İLE BAĞLANTI KOPTU
Küresel Sumud Filosu Kriz Masası'ndan, filodaki Sirius teknesinin son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
İsrail donanma gemisinin, Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyreden Sirius teknesini durdurmak için "suni dalgalar oluşturduğu ve tazyikli su sıktığı" aktarılan açıklamada, donanma gemisinin teknenin kıç kısmına çarptığı belirtildi.
Açıklamada, "(Sirius teknesiyle) Uydu bağlantımız çarpmayla koptu. Aktivistlerin akıbeti bilinmiyor." ifadeleri kullanıldı.
HAK-İŞ BAŞKANI VE AKTİVİSTLER ALIKONULDU
İsrail’in Sumud Filosundaki son tekneye de müdahale ettiği, aralarında HAK-İŞ Başkanı’nın da bulunduğu tüm aktivistlerin alıkonulduğu bildirildi.
KAÇIRILAN AKTİVİST SAYISI 347'YE YÜKSELDİ
Gazze'ye en yakın tekne olan Sirius'un yaklaşık 120 deniz mili yolunun kaldığına işaret edilen açıklamada, 40 ülkeden toplam 347 katılımcının alıkonulduğu belirtildi.
"Zefiro" ve "Andros" teknelerine İsrail tarafından el konulduğu belirtilen açıklamada, yoluna devam eden tekne sayısının 8 olduğu kaydedildi.
Açıklamada, Cabo Blanco'nun 150, Lina'nın 157, Elengi'nin 164, Alcyone'un 167, Don Juan'ın 168, Girolama'nın 170 ve Kasrı Sadabat'ın 192 deniz mili yolunun kaldığının tahmin edildiği aktarıldı.
İsrail basını ise filoda bulunan 40'tan fazla teknenin ele geçirildiğini, 300 aktivistin alıkonulduğunu duyurdu.
74 TÜRK KATILIMCI ALIKONULDU
Kriz Masası yetkililerinin verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkoyduğu Türk vatandaşlarının sayısı 74'e çıktı.
Alıkonulan vatandaşların isimleri şöyle:
Arif Yılmaz, Erol Büyük, Hüseyin Kılıç, Mehmet Harput, Mehmet Sait İspir, Orhan Kara, Rahim Mercan, Abdulmecid Bağçivan, Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin, Sinan Akılotu, Abdullah Aydın, Ayhan Samuk, Ercan Tokcan, Eyyüp Dağlı, Mehmet Şirin, Bilali Yıldırım, Fatma Zengin, Sibel Dugan, Ferzan Çiftçi, Ahmet Cenk Aslan, Asrın Fahrettin Tok, Emine Şeyma Denli Yalvaç, Erdem Özveren, Ersoy Önen, Hüseyin Talha Yaman, Mehmet Yıldırım, Enver Öztürk, Hakan Kaya, Hüseyin Yılmaz, Ümmügülsüm Durmuş, Bilal Kıtay, Mirac Üstün, Selçuk Arkın, Haşim Şamil Kısa, Ahmet Söylemez, Ömer Onay, Usame Zarif, Abdullah Saydemir, Fatih Genç, Engin Doğan, Ferhat Çalışye, İbrahim Duran, Muhammed Salih Dallı, Muhammet Hamza Karadayı, Niyazi Deniz, Özkan Özer, Recep Köse, Fatih Varol, Feyzullah Keskin, Onur Şafak Hürufuk, Abdulhamit Yağmurcu, Harun Uyar, İbrahim İshak, Tahsin Ünlü, Veysel Genç, Emrullah Demir, Muhammed Ensar Aslan, Mustafa Güzyaka, Mustafa Şimşek, Tunç Yılmaz, Validin Asaf, Yasin Yalçın, Zeynel Abidin Özkan, Abdullah Harun Albayrak, Baki Öncel, Enes Harman, Erdinç Gülay, Murat Topşir, Özkan Dilmeç, Semih Ensar Bahadır, Ayşenur Levent Albayrak, İhsan Yıldız, Mehmet Şevki Bulut, Ömer Faruk Narlı.
İSRAİL ASKERLERİ SUMUD FİLOSU’NDAKİ 2 TEKNEYE ATEŞ AÇTI
İsrail’in Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki teknelere yasadışı müdahalesi sürüyor.
İsrail askerleri, Akdeniz’de ilerleyen Küresel Sumud Filosu’na ait Balad al-Sheik (Girolama) ve Bayt Ummar (Elengi) adlı teknelere ateş açtı. Bayt Ummar (Elengi) adlı teknede 1, Balad al-Sheik (Girolama) adlı teknede ise 2 Türka ktivist bulunuyor.
İsrail askerlerinin ateş ettiği anlar teknede bulunan kamera tarafından anbean kayıt altına alınırken, saldırıda ölen ya da yaralanan bildirilmedi.
Filonun takip sistemine göre tekne, müdahale sırasında Gazze kıyılarına yaklaşık 82 deniz mili mesafede bulunuyordu.
Global Sumud Filosu, şu ana kadar 65 teknenin İsrail güçlerince engellendiğini, 5 teknenin ise Gazze’ye doğru ilerlemeyi sürdürdüğünü açıkladı.