İSRAİL ASKERLERİ SUMUD FİLOSU’NDAKİ 2 TEKNEYE ATEŞ AÇTI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki teknelere yasadışı müdahalesi sürüyor.

İsrail askerleri, Akdeniz’de ilerleyen Küresel Sumud Filosu’na ait Balad al-Sheik (Girolama) ve Bayt Ummar (Elengi) adlı teknelere ateş açtı. Bayt Ummar (Elengi) adlı teknede 1, Balad al-Sheik (Girolama) adlı teknede ise 2 Türka ktivist bulunuyor.

İsrail askerlerinin ateş ettiği anlar teknede bulunan kamera tarafından anbean kayıt altına alınırken, saldırıda ölen ya da yaralanan bildirilmedi.

Filonun takip sistemine göre tekne, müdahale sırasında Gazze kıyılarına yaklaşık 82 deniz mili mesafede bulunuyordu.

Global Sumud Filosu, şu ana kadar 65 teknenin İsrail güçlerince engellendiğini, 5 teknenin ise Gazze’ye doğru ilerlemeyi sürdürdüğünü açıkladı.