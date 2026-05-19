Trump’tan sonra şimdi de Putin Çin’de: Tarihte ilk kez aynı ay içinde yaşanıyor
Rus lider Vladimir Putin, ABD Başkanı Trump’ın hemen ardından soluğu Çin’de aldı. İktidar dönemindeki 25. Çin ziyaretine başlayan Putin’i havalimanında Dışişleri Bakanı Vang Yi karşıladı. Yarın Tienanmın Meydanı’nda düzenlenecek dev törenin ardından Şi Cinping ile kritik bir zirve gerçekleşecek. İşte masadaki o başlıklar...
Hızlı Özet Göster
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Pekin'e iki günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.
- Putin, havalimanında Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi tarafından karşılandı ve yarın Tienanmın Meydanı'nda düzenlenecek devlet törenine katılacak.
- İki liderin gerçekleştireceği baş başa ve heyetler arası görüşmelerde ekonomik işbirliği, stratejik ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınacak.
- Bu ziyaretle birlikte Çin, 2016'dan bu yana ilk kez aynı ay içerisinde hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Rusya devlet başkanlarını ağırlamış oldu.
- Putin'in iktidarı dönemindeki 25. Çin ziyareti olan bu temas, Çin-Rusya İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın 25. yılına denk geliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Çin'in başkenti Pekin'e geldi.
Çin'e iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Putin, havalimanında Dışişleri Bakanı Vang Yi tarafından karşılandı.Pekin'de tarihi zirve: Rusya lideri Putin kritik temaslar için Çin’de!
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin için yarın sabah Tienanmın Meydanı'nda devlet töreni düzenlenecek.
Törenin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak olan Putin, aynı gün ülkesine dönecek.
TRUMP'IN ARDINDAN PUTİN ÇİN'DE
Rus liderin, Trump'ın ziyaretinden günler sonra Çin'i ziyaret etmesi dikkati çekiyor. ABD Başkanı 13-15 Mayıs'ta Çin'e resmi ziyarette bulunmuştu.
Çin, çok taraflı toplantılar dışında ilk defa ABD ve Rusya liderleri aynı ayda konuk ediyor. Daha önce Çin'in 2001 ve 2014'te ev sahipliği yaptığı Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvelerinde ABD ve Rusya liderleri aynı anda bulunmuştu.
En son, 2016'da Çin'in Hangcou şehrinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin ile dönemin ABD Başkanı Barack Obama birlikte yer almıştı.
Art arda gelen ziyaretler, dünyada jeopolitik gerilimlerin arttığı, İran ve Ukrayna'daki savaşların halen çözüme kavuşturulamadığı bir dönemde, Çin'in ABD ve Rusya ile ilişkilerini dengede sürdürme arayışının yanında büyük güç ilişkilerinde kazandığı merkezi konuma işaret ediyor.
PUTİN'İN ÇİN'E 25. ZİYARETİ
Trump'ın ziyaretinde olduğunun aksine Putin'in kısa ziyaretinde çok fazla tören ve şatafat olması beklenmiyor. Kısa ziyaret daha çok ekonomik işbirliği konuları ile stratejik ilişkilere odaklanacak.
Çin ile Rusya arasında son yıllardaki yakınlaşmayla birlikte lider ziyaretlerin sık yapılması ve stratejik eşgüdüm mekanizmalarının farklı düzeylerde işler halde olması nedeniyle bu durum çok şaşırtıcı değil.
Bu, Putin'in iktidar döneminde Çin'e yaptığı 25. ziyaret olacak. Rus lider en son Eylül 2025'te Pekin'i ziyaret etmiş, İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine katılmıştı.
Çin Devlet Başkanı Şi'nin, törende, Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u iki yanına alarak poz vermesi, ABD ve müttefiklerine meydan okuma olarak yorumlanmıştı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, iki devlet başkanının ikili ilişkiler, farklı alanlarda işbirliği ve karşılıklı ilgi konusu, uluslararası ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunacağını belirtti.
Ziyaretin Çin-Rusya İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın imzalanmasının 25. yılı ve iki ülke arasında stratejik eşgüdüm ortaklığının kurulmasının 30. yılında yapıldığına dikkati çeken Sözcü Guo, tarafların ziyareti, ilişkileri daha fazla derinleştirmek ve daha yüksek standarda yükseltmek, dünyaya daha fazla istikrar ve olumlu enerji sağlamak için fırsat olarak gördüklerini vurguladı.