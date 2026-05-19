Trump’tan sonra şimdi de Putin Çin’de: Tarihte ilk kez aynı ay içinde yaşanıyor

Putin'in iktidarı dönemindeki 25. Çin ziyareti olan bu temas, Çin-Rusya İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın 25. yılına denk geliyor.

Bu ziyaretle birlikte Çin, 2016'dan bu yana ilk kez aynı ay içerisinde hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Rusya devlet başkanlarını ağırlamış oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Pekin'e iki günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin için yarın sabah Tienanmın Meydanı'nda devlet töreni düzenlenecek.

Törenin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak olan Putin, aynı gün ülkesine dönecek.

Çin, çok taraflı toplantılar dışında ilk defa ABD ve Rusya liderleri aynı ayda konuk ediyor. Daha önce Çin'in 2001 ve 2014'te ev sahipliği yaptığı Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvelerinde ABD ve Rusya liderleri aynı anda bulunmuştu.

En son, 2016'da Çin'in Hangcou şehrinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin ile dönemin ABD Başkanı Barack Obama birlikte yer almıştı.

Art arda gelen ziyaretler, dünyada jeopolitik gerilimlerin arttığı, İran ve Ukrayna'daki savaşların halen çözüme kavuşturulamadığı bir dönemde, Çin'in ABD ve Rusya ile ilişkilerini dengede sürdürme arayışının yanında büyük güç ilişkilerinde kazandığı merkezi konuma işaret ediyor.