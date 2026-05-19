Özgür Özel İngiliz'e ağladı Batı'ya selam çaktı! Türkiye'yi böyle şikayet etti: AB'nin kurumsal çerçevesinin dışındayız

ÖZEL'İN "KİMLİK" BUNALIMI... BATI'YA "EN LAİK BİZİZ" MESAJI Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İngiliz basınında "Türkiye'nin kimlik karmaşası yaşayan bir ülke" olduğunu iddia etti. Batılı platformda "en laik biziz" mesajı vermekten imtina etmeyen Özel, "Türkiye'nin durumu, kimlik açısından daha da karmaşıklaşıyor. Büyük çoğunluğu Müslüman bir ülke olmasına rağmen, anayasal olarak laik ve sosyal açıdan çoğulcu, uzun bir parlamenter demokrasi geçmişine sahip" dedi.

TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ: AB'NİN KURUMSAL ÇERÇEVESİNİN DIŞINDAYIZ Ve Özel, Türkiye'yi Batı'ya "Avrupa Birliği'nin kurumsal çerçevesinin dışındayız" diyerek şikayet etti. CHP Genel Başkanı şu ifadeleri kullandı: Türkiye'de demokrasi mücadelesi, Macaristan'dakinden çok daha zor; bunun nedeni sadece Türkiye'nin AB'nin kurumsal çerçevesinin dışında olması değil, aynı zamanda daha büyük, daha karmaşık ve jeopolitik fay hatlarıyla kesişen bir ülke olmasıdır. Riskler daha yüksek ve koşullar daha zorlu. Sayın Magyar, Macaristan'daki seçimlere katılıp kazanmayı başardı. Ancak bizim cumhurbaşkanı adayımız bir yıldan fazla süredir hapiste. Macaristan'daki muhalefetin zaferi, demokratik gerileme konusundaki küresel tartışmayı canlandırdı. Türkiye'deki demokratik bir atılım ise bu tartışmayı tamamen değiştirecektir.



ÖZEL TÜRKİYE'Yİ SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE KARALIYOR

Daha önce de ABD merkezli CNN International'da Türkiye'yi Batılı dostlarına şikayet eden Özel, "Türkiye'de adalet yok ve adil değil. Aynı zamanda bağımsız da değil. Türkiye'de mahkemelerin bağımsız olduğunu söyleyemem" diyerek yargıyı hedef göstermişti.



Yine İngiliz BBC'ye verdiği bir demecinde "Terk edilmişlik hissediyoruz. Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalabiliyor? Gerçekten çok kırgınız" demişti.

Özel ABD basınına ABD ile Türkiye'nin diyalog halinde olması gerektiğini söylemiş ve "Görüşmeler Türkiye'yi demokrasi yoluna yeniden sokmayı sağlamalı." diyerek açıkça ABD'ye Türkiye'ye müdahale çağrısı yapmıştı.