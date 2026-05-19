Özgür Özel İngiliz'e ağladı Batı'ya selam çaktı! Türkiye'yi böyle şikayet etti: AB'nin kurumsal çerçevesinin dışındayız
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi Batı'ya şikayet etmeyi huy edindi. İngiliz The Economist'e yazan Özel, "Avrupa Birliği'nin kurumsal çerçevesinin dışındayız" diyerek Türk yargısını ve Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi. Orban'ın yenilmesinden cesaret bulduklarını söyleyen Özel, Batılı dostlarından destek talep etti. "Türkiye'nin kimlik karmaşası yaşadığını" iddia edip "En laik biziz" mesajı verdi. Skandal bununla da sınırlı değildi. CHP Genel Başkanı, İBB'de asrın yolsuzluğunu görmezden gelip Ekrem İmamoğlu'nu aklamaya kalktı. Baklava kutusundaki rüşvetler, Özkan Yalım ve Muhittin Böcek'in itiraflarına rağmen "CHP'ye uyduruk davalar açılıyor" dedi.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, The Economist'te yayımlanan yazısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk yargısını hedef gösterdi.
- Özel, Macaristan'daki Victor Orban'ın yenilgisinden cesaret aldıklarını dile getirdi. Batı'ya "Bizi destekleyin" mesajı verdi.
- CHP'li Özel, "Avrupa Birliği'nin kurumsal çerçevesinin dışındayız" diyerek Türkiye'yi yine yabancı bir platformda şikayet etti.
- İBB'deki asrın yolsuzluğu, baklava kutusundaki rüşvetler, Özkan Yalım ve Muhittin Böcek'in itiraflarına rağmen "CHP'ye uyduruk davalar açılıyor" iddiasında bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İngiltere merkezli The Economist'te kaleme aldığı yazıda Türk yargısını karaladı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı mesnetsiz iddialarla hedef gösterdi.
"ORBAN'IN YENİLMESİNDEN CESARET BULDUK"
Macaristan'daki siyasi denklemle Türkiye'yi kıyaslayan Özel, Victor Orban'ın yenilmesinden cesaret bulduklarını söyledi. Batılı ülkelere "Bizi de destekleyin" diye adeta yalvardı.
İBB'deki asrın yolsuzluğu, Ege, Akdeniz ve bilimum CHP'li belediyelerdeki rant, rüşvet ve irtikap ağını görmezden gelen Özel, dosyalardaki etkin pişmanlık itiraflarına rağmen Ekrem İmamoğlu'nun suçsuz yere içeride yattığını öne sürdü.
ASRIN YOLSUZLUĞUNA "UYDURMA DAVA" DEDİ
Özel, İngiliz basınında CHP'ye yapılan operasyonların "siyasi" olduğunu iddia edip "Sayın Erdoğan şimdi de partimizin belediye başkanlarına uydurma davalarla saldırarak, partimizi felç etmeyi ve kontrol edebileceği bir muhalefet yaratmayı hedefliyor. 2024'ten bu yana yaklaşık 25 CHP belediye başkanı tutuklandı, tutuklu yargılandı ve fiilen adli ve idari tedbirlerle görevden uzaklaştırıldı" açıklamasında bulundu.
Oysa Özel'in "uyduruk davalar" dediği operasyonlar Türkiye'nin gündemini derinden sarsıyor.
ÖZKAN YALIM VE MUHİTTİN BÖCEK'İN İTİRAFLARINA RAĞMEN...
Kamuoyuna görüntüleri yansıyan baklava kutusundaki rüşvet skandalı unutulmuyor. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın belediye kasasından Özel'e VIP araç yaptırıp, kurultay zamanı da mavi bavul içerisinde para teslim ettiği biliniyor.
Nitekim Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ağı CHP Genel Merkezi'ne uzanıyor. Muhittin Böcek'in yeniden adaylığı karşısında Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'ya verilen 1 milyon Euro dosyaya girdi.
ÖZEL'İN "KİMLİK" BUNALIMI... BATI'YA "EN LAİK BİZİZ" MESAJI
Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İngiliz basınında "Türkiye'nin kimlik karmaşası yaşayan bir ülke" olduğunu iddia etti. Batılı platformda "en laik biziz" mesajı vermekten imtina etmeyen Özel, "Türkiye'nin durumu, kimlik açısından daha da karmaşıklaşıyor. Büyük çoğunluğu Müslüman bir ülke olmasına rağmen, anayasal olarak laik ve sosyal açıdan çoğulcu, uzun bir parlamenter demokrasi geçmişine sahip" dedi.
TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ: AB'NİN KURUMSAL ÇERÇEVESİNİN DIŞINDAYIZ
Ve Özel, Türkiye'yi Batı'ya "Avrupa Birliği'nin kurumsal çerçevesinin dışındayız" diyerek şikayet etti.
CHP Genel Başkanı şu ifadeleri kullandı:
Türkiye'de demokrasi mücadelesi, Macaristan'dakinden çok daha zor; bunun nedeni sadece Türkiye'nin AB'nin kurumsal çerçevesinin dışında olması değil, aynı zamanda daha büyük, daha karmaşık ve jeopolitik fay hatlarıyla kesişen bir ülke olmasıdır. Riskler daha yüksek ve koşullar daha zorlu. Sayın Magyar, Macaristan'daki seçimlere katılıp kazanmayı başardı. Ancak bizim cumhurbaşkanı adayımız bir yıldan fazla süredir hapiste.
Macaristan'daki muhalefetin zaferi, demokratik gerileme konusundaki küresel tartışmayı canlandırdı. Türkiye'deki demokratik bir atılım ise bu tartışmayı tamamen değiştirecektir.
ÖZEL TÜRKİYE'Yİ SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE KARALIYOR
Daha önce de ABD merkezli CNN International'da Türkiye'yi Batılı dostlarına şikayet eden Özel, "Türkiye'de adalet yok ve adil değil. Aynı zamanda bağımsız da değil. Türkiye'de mahkemelerin bağımsız olduğunu söyleyemem" diyerek yargıyı hedef göstermişti.
Yine İngiliz BBC'ye verdiği bir demecinde "Terk edilmişlik hissediyoruz. Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalabiliyor? Gerçekten çok kırgınız" demişti.
Özel ABD basınına ABD ile Türkiye'nin diyalog halinde olması gerektiğini söylemiş ve "Görüşmeler Türkiye'yi demokrasi yoluna yeniden sokmayı sağlamalı." diyerek açıkça ABD'ye Türkiye'ye müdahale çağrısı yapmıştı.