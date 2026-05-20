Trabzonspor'dan savunmaya tanıdık isim! Rick van Dorongelen için görüşmeler başladı

Rick van Drongelen istikrarlı formuyla dikkat çekiyor

YENİDEN GÖRÜŞECEKLER

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ı arayarak 27 yaşındaki tecrübeli oyuncunun durumunu sorduğu öğrenildi. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın ise Doğan'a şu an için Van Drongelen ile yolları ayırma gibi bir planları olmadığını dile getirdiği ifade edildi. Ancak iki kulübün ilerleyen günlerde yeniden bir araya geleceği de gelen bilgiler arasında.