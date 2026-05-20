Trabzonspor'dan savunmaya tanıdık isim! Rick van Dorongelen için görüşmeler başladı
Trabzonspor, Samsunspor’un stoperi Rick van Drongelen’in transfer şartlarını sordu. İlk etapta oyuncunun satışına soğuk bakan Samsun’la yeniden temas kurulacak.
Trabzonspor yeni sezonda savunmayı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-Mavililer'in radarına giren son isim, Samsunspor'un Hollandalı stoperi Rick van Drongelen oldu.
YENİDEN GÖRÜŞECEKLER
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ı arayarak 27 yaşındaki tecrübeli oyuncunun durumunu sorduğu öğrenildi. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın ise Doğan'a şu an için Van Drongelen ile yolları ayırma gibi bir planları olmadığını dile getirdiği ifade edildi. Ancak iki kulübün ilerleyen günlerde yeniden bir araya geleceği de gelen bilgiler arasında.
112 MAÇI VAR
2023-2024 sezonunda Union Berlin'den transfer olan Rick van Drongelen, Karadeniz ekibinde tam 112 karşılaşmaya çıktı. 8 kez ağları sarsıp 3 de asist yapmayı başardı. Her alanda kariyerinin zirvesini Samsunspor'da yaşadı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro ve 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.
Haber: Yunus Emre Sel