Trabzonspor'dan savunmaya tanıdık isim! Rick van Dorongelen için görüşmeler başladı

Trabzonspor, Samsunspor’un stoperi Rick van Drongelen’in transfer şartlarını sordu. İlk etapta oyuncunun satışına soğuk bakan Samsun’la yeniden temas kurulacak.

Giriş Tarihi:
  • Trabzonspor yeni sezon için savunmayı güçlendirmek amacıyla Samsunspor'un Hollandalı stoperi Rick van Drongelen'i transfer etmek istiyor.
  • Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ı arayarak 27 yaşındaki oyuncunun transferi hakkında görüştü.
  • Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, şu an Van Drongelen ile yollarını ayırma planları olmadığını belirtti.
  • İki kulüp yönetiminin ilerleyen günlerde transfer konusunda yeniden görüşeceği öğrenildi.

Trabzonspor yeni sezonda savunmayı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-Mavililer'in radarına giren son isim, Samsunspor'un Hollandalı stoperi Rick van Drongelen oldu.

Rick van Drongelen istikrarlı formuyla dikkat çekiyor

YENİDEN GÖRÜŞECEKLER

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ı arayarak 27 yaşındaki tecrübeli oyuncunun durumunu sorduğu öğrenildi. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın ise Doğan'a şu an için Van Drongelen ile yolları ayırma gibi bir planları olmadığını dile getirdiği ifade edildi. Ancak iki kulübün ilerleyen günlerde yeniden bir araya geleceği de gelen bilgiler arasında.

Rick van Drongelen bu sezon 47 maça çıktı

112 MAÇI VAR

2023-2024 sezonunda Union Berlin'den transfer olan Rick van Drongelen, Karadeniz ekibinde tam 112 karşılaşmaya çıktı. 8 kez ağları sarsıp 3 de asist yapmayı başardı. Her alanda kariyerinin zirvesini Samsunspor'da yaşadı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro ve 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Haber: Yunus Emre Sel

Burak Zihni
Burak Zihni

