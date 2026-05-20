"7 gün ücretsiz dene" tuzağına dikkat! Kullanmadığınız dijital platformlara boşa ödeme yapmayın
Tüketici Hakları Derneği Başkanı, 'ilk ay bedava', '7 gün ücretsiz dene' gibi kampanyalara karşı tüketicileri uyardı: Bu üyeliklerin otomatik üyeliğe çevrilip çevrilmediğini ve kredi kartı ekstrenizi kontrol edin...
- Teknoloji sayesinde pek çok hizmete abonelik yöntemiyle ulaşılabiliyor.
- Düşük tutarlı abonelik ödemeleri kontrol edilmediğinde hane bütçesine yük olabiliyor.
- Kullanıcıların unuttuğu hizmetler 'zombi abonelik' olarak adlandırılıyor ve otomatik yenileme ile devam ediyor.
- Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, ücretsiz deneme kampanyalarının dikkat edilmediğinde bütçede yük oluşturabileceğini belirtti.
- Ergün Kılıç, kullanılmayan aboneliklerin iptali ve kredi kartı ekstrelerinin düzenli kontrol edilmesinin önemini vurguladı.
Teknolojinin sunduğu konforla birlikte film, müzik, depolama ve eğitim gibi pek çok hizmete artık abonelik yöntemiyle ulaşılabiliyor.
Ancak "ilk ay ücretsiz", "7 gün ücretsiz dene" ya da "bir kahve fiyatına üyelik" gibi sloganlarla pazarlanan bu düşük tutarlı ödemeler, kontrol edilmediğinde hane bütçesine ekstra yük olabiliyor. Kullanıcıların bir dönem ihtiyaç duyup üye olduğu ancak daha sonra varlığını unuttuğu hizmetler "zombi abonelik" olarak adlandırılıyor. Birçok platformun iptal edilmediği sürece otomatik yenileme seçeneğiyle çalışması, vatandaşların kullanmadığı hizmetler için aylar, hatta yıllar boyu ödeme yapmasına neden oluyor. Özellikle ilk ay ücretsiz denilerek alınan kart bilgileri, deneme süresi sonunda kullanıcıya bir hatırlatma yapılmadan yıllık veya aylık yüksek tutarlı çekimlere dönüşebiliyor.
'BİLMEDEN ÖDERSİNİZ'
Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, "ilk ay ücretsiz", "7 gün ücretsiz dene" gibi kampanyaların cazip görünse de yeterince dikkat edilmediğinde tüketicinin bütçesinde fark edilmeden büyüyen bir harcama yüküne dönüştüğünü söyledi.
Özellikle ücretsiz deneme sürecinde alınan kart bilgilerinin süre sonunda açık bir hatırlatma yapılmadan otomatik olarak ücretli üyeliğe çevrilmesinin önemli sorun haline geldiğine dikkati çeken Kılıç, "Birçok tüketici kullanmadığı hizmetler için ödeme yaptığını ancak kredi kartı ekstrelerini incelediğinde fark edebiliyor" dedi.
GECİKMEDEN İPTAL EDİN
Ergün Kılıç, tüketicilerin kredi kartı ekstrelerini düzenli kontrol etmesinin önemini vurgulayarak, şu uyarıları yaptı:
"Kullanılmayan aboneliklerin gecikmeden iptal edilmesi, ücretsiz deneme kampanyalarında otomatik ödeme seçeneklerinin dikkatle incelenmesi önem taşıyor. Ayrıca sanal kart kullanılması, harcama limiti belirlenmesi ve ödeme bildirimlerinin açık tutulması da ekonomik güvenlik açısından önemli bir koruma sağlıyor. Çünkü küçük tutarlı gibi görünen düzenli ödemeler, zaman içinde ciddi bütçe kayıplarına neden olabiliyor."