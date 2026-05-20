"7 gün ücretsiz dene" tuzağına dikkat! Kullanmadığınız dijital platformlara boşa ödeme yapmayın

Teknolojinin sunduğu konforla birlikte film, müzik, depolama ve eğitim gibi pek çok hizmete artık abonelik yöntemiyle ulaşılabiliyor.

Ancak "ilk ay ücretsiz", "7 gün ücretsiz dene" ya da "bir kahve fiyatına üyelik" gibi sloganlarla pazarlanan bu düşük tutarlı ödemeler, kontrol edilmediğinde hane bütçesine ekstra yük olabiliyor. Kullanıcıların bir dönem ihtiyaç duyup üye olduğu ancak daha sonra varlığını unuttuğu hizmetler "zombi abonelik" olarak adlandırılıyor. Birçok platformun iptal edilmediği sürece otomatik yenileme seçeneğiyle çalışması, vatandaşların kullanmadığı hizmetler için aylar, hatta yıllar boyu ödeme yapmasına neden oluyor. Özellikle ilk ay ücretsiz denilerek alınan kart bilgileri, deneme süresi sonunda kullanıcıya bir hatırlatma yapılmadan yıllık veya aylık yüksek tutarlı çekimlere dönüşebiliyor.