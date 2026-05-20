Kızılelma'ya havada tam görünmezlik kalkanı: İşte EFES 2026'da tanıtılan yerli gözler

KARAT Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi, Muharip İnsanlı-İnsansız Uçak Sistemleri, Sabit ve Döner Kanatlı Uçaklar ve İnsansız Hava Araçları (İHA/ SİHA) için platforma entegre olarak geliştirilen, hava hedeflerine yönelik kızılötesi (ısı) arama, tespit ve takip sistemi.Kızılötesi arama ve takip sistemleri, yeni nesil savaş uçaklarının düşük görünürlük özelliklerine katkı sağlamak ve tespit kabiliyetlerini artırmak amacıyla geliştiriliyor.





TOYGUN, MWIR bandında çalışan 1280x1024 çözünürlükte IR görüntüleme sistemi ve lazer işaretleyiciye sahip.

IR görüntüleme sisteminde yüksek çözünürlüğü desteklemek için görüntü iyileştirme yöntemleri de (kenarköşe yumuşatma, görüntü keskinleştirme, histogram eşitleme, siyah/beyaz dengeleme, sis, pus ve atmosferik etkileri kaldırma/minimize etme, türbülans düzeltici ve hedef kıymetlendirme) bulunuyor.



Hava-hava muharebesi, hava-yer muharebesi, keşif, gözetleme ve hedefleme gibi görevlerde kullanılabilecek TOYGUN'da 35 km'ye kadar lazer mesafe ölçümü, Otomatik Hedef Algılama, Tekli/Çoklu Hedef Takibi, 2 Eksen Mekanik+2 Eksen Optik Stabilizasyon gibi özellikler yer alıyor.



Aynı zamanda TOYGUN ile takip edilen hedeflerin koordinatları belirlenebiliyor.