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Galatasaray'ın gündemine Nikola Vlasic sürprizi!

Orta alana bir hamle daha planlayan Galatasaray’ın Serie A ekibi Torino’da forma giyen Hırvat orta saha Nikola Vlasic ile ilgilendiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı takımın 26 yaşındaki yıldızı kiralamak istediği ifade ediliyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024
Galatasaray’ın gündemine Nikola Vlasic sürprizi!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Aslan'ın, Torino forması giyen Hırvat orta saha oyuncusu Nikola Vlasic ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Cimbom'un henüz İtalyan ekibiyle bir temas kurmadığı ancak oyuncuyu kiralamak istediği de gelen haberler arasında.

Sarı-Kırmızılı takımın önümüzdeki günlerde Çizme ekibiyle temasa geçip Vlasic için teklifini iletmesi bekleniyor. Yüksek top tekniği ve ceza sahası dışından etkili şutlarıyla ön plana çıkan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Torino formasıyla 35 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Hırvatistan formasıyla da 56 maça çıkan tecrübeli futbolcu ülkesi adına 8 gol kaydetti. Güncel verile göre 10 milyon Euro değer biçilen yıldız oyuncnun İtalyan ekibiyle olan kontratı 2027'de sona erecek.

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