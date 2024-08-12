Trabzonspor, Süper Lig’in ilk maçında Sivas’la berabere kaldı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. 5. dakikada Trezeguet'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Cihan Çanak'ın vuruşu auta gitti. 30'da Enis Bardhi serbest vuruştan kaleyi düşündü. Kaleci Nikolic sağına uzanıp topu çıkardı. 37'de Sivas gole yaklaştı.

Charisis'in pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Pritchard'ın şutunu Uğurcan Çakır kornere çeldi. İlk yarı 0-0 sona erdi. 50'de Pritchard'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Turgunboev meşin yuvarlağı auta gönderdi. 54'te ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi'nin şutu direğe çarparak dışarı gitti. 61'de Murat Paluli'nin ortasına gelişine vuran Uğur Çifçi'nin şutu üst direkten auta gitti.

66'da ceza sahasında topla buluşan Turgunboev'e yine kaleci Uğurcan gol izni vermedi. 81'de Quenseey Menig'in pasında topla buluşan Pritchard'ın şutunu Uğurcan kurtardı. 86'da bu kez Trabzonspor etkili geldi. Sol kanattan ceza sahabına giren Trezeguet'nin şutunu Nikolic çıkardı. 90+4'te kullanılan kornerde oluşan karambolde John Lundstram'ın kafa vuruşu auta gitti ve maç 0-0 sona erdi.