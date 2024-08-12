Fenerbahçe, Adana Demir galibiyetiyle rekor egale etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunda ilk sınavını verdi. Kadıköy'de Adana Demirspor'u konuk eden Mourinho'nun öğrencileri, zorlu mücadeleyi 1-0 kazandı. Akdeniz ekibi karşısında hata yapmayarak lige 3 puanla başlayan Kanarya, aynı zamanda kendisine ait 28 maçlık yenilmezlik rekorunu da egale etti. Son yenilgisini İsmail Kartal döneminde 4 Kasım 2023'te sahasında Trabzonspor'a karşı 3-2'lik skorla alan Fenerbahçe, daha önce Eylül 1973 - Mayıs 1974 arasında 28 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı.

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