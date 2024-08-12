SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe, Adana Demir galibiyetiyle rekor egale etti

En son 73-74 sezonunda 28 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Sarı-Lacivertliler, Adana Demir galibiyetiyle de bu rekoru egale etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024
Fenerbahçe, Adana Demir galibiyetiyle rekor egale etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunda ilk sınavını verdi. Kadıköy'de Adana Demirspor'u konuk eden Mourinho'nun öğrencileri, zorlu mücadeleyi 1-0 kazandı. Akdeniz ekibi karşısında hata yapmayarak lige 3 puanla başlayan Kanarya, aynı zamanda kendisine ait 28 maçlık yenilmezlik rekorunu da egale etti. Son yenilgisini İsmail Kartal döneminde 4 Kasım 2023'te sahasında Trabzonspor'a karşı 3-2'lik skorla alan Fenerbahçe, daha önce Eylül 1973 - Mayıs 1974 arasında 28 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti MYK, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular...
Emekli maaşını artıran 8 formül! Yüksek aylık almak için neler yapılacak? Emekli maaşı nasıl hesaplanacak?
Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü | Türkiye arabuluculuk için devrede
Vakıf Katılım Bankası
CANLI TAKİP | İran top atışı tatbikatına başladı: ABD’den Tahran’a uçuş yasağı! İsrail psikolojik savaşa yeniliyor: 3 gün sonra sürpriz saldırı
Kartal yıldızlarıyla uçtu! Beşiktaş Süper Lig’in ilk haftasında Samsunspor’u 2-0 yendi
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de petrol sorusu geceye damga vurdu!
Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nde dumanlar yükseldi! Kim yaptı? Rusya mı Ukrayna mı?
Tuzla’daki bir şantiyede çökme meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti | Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı
CHP’nin para kulelerinde iddianame tamam! Başsavcılıktan ’İl binası Hazine’ye devredilsin’’ talebi: Kaftancıoğlu ve 21 şüpheliye ceza yolda
Fırtına’dan sessiz başlangıç! Trabzonspor Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
Katil İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’ye sahadaki ordu askerlerinden itiraf mektubu: Zaferden uzağız
Fenerbahçe, Chelsea’nin genç oyuncusu Lesley Ugochukwu için harekete geçti!
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas TBMM’den dünyaya seslenecek! Katil İsrail’in zulmünde yaralananlar da Meclis’te olacak
Dünya Ankara’daki esir takasını konuşuyor! Neden MİT seçildi? Özel odalar, gözlerden uzak mekan...
SON DAKİKA