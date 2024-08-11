Jose Mourinho: Daha fazlasını hak ettik | Marca’ya kapak cevap!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 1-0'lık galibiyetin ardından yaptığı açıklamada sonucun daha farklı olması gerektiğini söyledi. Portekizli hoca, "Çok pozisyon kaçırdık. Final bölgesinde doğru şeyleri yapamadık. Maç boyunca dominant olan bizdik. Daha fazlasını hak ettik" diye konuştu. Tecrübeli hoca belli dakikadan sonra fiziksel olarak düştüklerinin altını çizerek, "Maximin ve İrfan 90 dakika oynayacak durumda değil. Orta sahada sürekli Szymanski ve İsmail ile oynuyoruz. İstmediğimiz birşeydi ama fiziksel olarak düşüş yaşadık. Bir pozisyonda elinizde 2 oyuncu olunca değişiklik yapmak kolay. Fenerbahçe için çalışıyorum ama aynı zamanda Türk futbolu için de çalışıyorum" dedi.



MOURİNHO'DAN MARCA'YA CEVAP

Marca gazetesinin, " Roma ve F.Bahçe kariyerinizden beklenecek kulüpler değil yorumuna Mourinho ilginç bir cevap verdi. Ünlü hoca, "Carlo'nun ve benim jenerasyonum sona erdiğinde bu kadar uzun süre başarılı olabilecek benzer kariyerler olacağından şüpheliyim" dedi.



KADIKÖY'DE TRİBÜNLER DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar Adana Demirspor maçına yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar aşırı sıcağa rağmen tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Sarı-Lacivertli tribünler futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak alkışladı. Taraftarlar Mourinho'ya da sevgi gösterisinde bulundu.