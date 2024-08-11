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Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'lu ilk Süper Lig maçında galibiyet!

Jose Mourinho yönetiminde Süper Lig’de ilk maçına çıkan Fener, Adana Demirspor’u 34. dakikada Edin Dzeko’nun golüyle yıktı. Yeni sezona 3 puanla başladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024
Fenerbahçe’nin Jose Mourinho’lu ilk Süper Lig maçında galibiyet!

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Fenerbahçe Süper Lig'de sezonun ilk maçında Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Sarı-Lacivertliler maça hızlı başladı. 2. dakikada Manev'i çalımlayarak ceza sahasına giren Saint-Maximin, Tadic'e pasını verdi. Sırp oyuncunun altıpastan bekletmeden şutunda top Gravillon'dan döndü... Fenerbahçe, 34. dakikada öne geçti. Saint-Maximin'in ceza yayının gerisinden pasında topla buluşan Dzeko, penaltı noktası civarında bekletmeden uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0. Adana Demirspor, 57. dakikada gole yaklaştı. Yusuf Barasi 3 Fenerbahçe oyuncusunu geçtikten sonra şutunu çekti, savunma topu son anda kornere çıkardı. 82. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Bartuğ'un ceza sahasına açtığı ortada En-Nesyri topla buluştu. Faslı yıldızın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 3 dakika sonra Fenerbahçe, En Nesyri ile bir pozisyondan aha yararlanamadı. Tadic'in savunma arkasına attığı ara pasla buluşan Youssef En-Nesyri, kaleci Deniz'i geçemedi. Fenerbahçe, Süper Lig'de sezona 3 puanla başladı.


4 MAÇTA 5 GOLE ULAŞTI
Bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde 3 maçta 4 gol atan Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, Süper Lig'e de golle başladı. 38 yaşındaki golcü, Adana Demirspor maçını da boş geçmedi. İnter formasıyla Serie A'da çıktığı 69 maçta 22 gol atan Edin Dzeko, Fenerbahçe kariyerinde aynı lig golü sayısına 37 karşılaşmada ulaştı.


MAXIMIN'DEN SÜPER ASİST
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Saint Maximin, Boşnak yıldız Edin Dzeko'nun ilk yarıda attığı golde müthiş bir asiste imza attı. Tecrübeli oyuncu sezona asistle başlamış oldu. Yıldız futbolcu, 76 dakika sahada kaldı.

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