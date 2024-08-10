Okan Buruk Hatayspor maçı sonrası konuştu: İçeriden bizi karıştırıyorlar

Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk Hatay galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Buruk," Oyuncularımın isteklerinden memnunum. İlk yarı gol olsa, farklı maç olurdu. Bugün mucizevi goller olmadı. Bu da saha içerisindeki ve dışındaki insanları 'Gol olmayacak mı?' düşüncesine getiriyor. Üstüne bir de ilk verdiğimiz pozisyon gol oldu." ifadelerini kullandı.

BAZEN İÇERİDEN DE OLUYOR

Deneyimli çalıştırıcı,"Batshuayi'nin son dakika gollerine geçen seneden alışmıştık. Bugün bizim adımıza attığı için sevinçliyiz" şeklinde konuştu. Başarılı çalıştırıcı son günlerde basına sızdırılan belgeler ve sosyal medyadan yapılan eleştirilerle ilgili de, "Sosyal medyadan Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan çok büyük bir kitle var. Bazen içimizden de aynı şeyleri görebiliyoruz" ifadeleriyle dikkat çekti. Buruk, taraftarla ilgili de "Gerçek Galatasaray taraftarı nasıl maç kazanabileceğimizi gösterdi. Daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyor.



RAMS PARK KAPALI GİŞE

Ligin açılış maçında Galatasaraylı taraftarlar da stadyuma akın etti. 3 aylık aranın ardından Rams Park'ı dolduran Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Maç öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırırken, 90 dakika boyunca yaptıkları tezahüratlarla da takımlarına destek verdi.



GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılması beklenen Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau'nun menajeri Giovanni Becali oyuncusuyla ilgili "Cicaldau, Westerlo'ya transfer olabilir. Westerlo ile oyuncunun maaşının tamamını ödeyip, ödeyemeyeceğiyle alakalı görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.



BARIŞ & ABDÜLKERİM'E TARAFTAR TEPKİSİ

Galatasaray adına gecenin hayal kırıklığı yaratan isimlerinin başında Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı geldi. İki futbolcu oynadıkları futbolla eleştiri oklarının hedefi olurken, sosyal medyada da ciddi bir tepki oluştu.



SARA SİFTAHI YAPTI

Galatasaray'ın İngiltere Championship ekibi Norwich City'den 18 miliyon Euro bonservis bedeli karşılığında 5 yıllığına kadrosuna kattığı yeni transfer Gabriel Sara Sarı-Kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. 57. dakikada Kerem Demirbay'ın yerine oyuna dahil olan 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha, oyunda kaldığı süre boyunca sergilediği oyunla vasatı aşamadı. Yıldız futbolcunun ilerleyen haftalarda Okan Buruk tarafından ilk 11'de tercih edilmesi bekleniyor