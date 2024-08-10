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Mourinho’lu Fener Süper Lig sezonunu açıyor | İlk sınav Adana Demirspor

Fenerbahçe, Süper Lig’deki ilk maçında bugün evinde Adana Demirspor’u ağırlayacak. Maç saat 21.45’te başlayacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024
Mourinho’lu Fener Süper Lig sezonunu açıyor | İlk sınav Adana Demirspor

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Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında bugün Adana Demirspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yeni sezona Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında kazanarak lige iyi başlamayı hedefliyor.

EVİNDE BÜYÜK ÜSTÜNLÜK
SARI-Lacivertliler, ev sahibi olduğu müsabakalarda rakibine önemli üstünlük kurdu. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 20 lig karşılaşmasından 14'ünü Sarı-Lacivertliler kazanırken, Adana Demirspor 2 kez galip geldi, 4 maç ise beraberlikle sona erdi. Fenerbahçe, iç sahada kalesinde 16 gol görürken, rakip fileleri 54 kez sarstı. Ligde oynanan 40 maçın 23'ünü ise Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe'nin 40 maçta attığı 80 gole, Adana Demirspor 41 golle karşılık verdi.


MECBUREN KRUNIC!
Fenerbahçe'de son günlerin en çok eleştirilen isimlerinden biri olan Rade Krunic, Adana Demirspor maçına da ilk 11'de başlayacak. Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Jose Mourinho, sakat olan Fred ve cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Mert Hakan'ın yokluğunda Krunic'i yeniden sahaya sürecek. Yeni transferlerden Maximin'in de Lille maçında olduğu gibi yine 11'de başlaması bekleniyor. Lille ile oynanan maçın son 10 dakikasında görev alan Faslı golcü En Nesyri de Adana Demirspor ile oynanacak maçta yine yedek kulübesinde olacak. Dzeko yine en uçta görev yapacak. Bir başka golcü Cenk Tosun'un da maça kenarda başlaması bekleniyor.
Boşnak orta saha Krunic, Lugano ve Lille ile oynanan maçlarda ortaya koyduğu performansla eleştiri oklarının hedefi olmuştu

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