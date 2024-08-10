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Hiçbir şey milletimizin huzurundan muhim değil

Erdoğan, “Herkesin tuttuğu bir takımı, renklerine aşık olduğu bir takımı vardır ama hiçbir şey ülkemizin huzurundan daha muhim değildir” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024
Hiçbir şey milletimizin huzurundan muhim değil

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Başakşehir Futbol Kulübü'nün Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı'nın açılışı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Açılış törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Süper Lig kulüp başkanlarının yanı sıra Fatih Terim de katıldı. Erdoğan, "Husumetin, kavganın, ideolojinin futbola girmesi sporun ruhuna zarar verir. Herkesin tuttuğu bir takımı, renklerine aşık olduğu bir takımı vardır ama hiçbir şey ülkemizin huzurundan daha muhim değildir. Ülkemize ve Türk futboluna kaybettiren bir anlayışla hareket etmenin bir anlamı olamaz. Sporun birliğimizi perçinleyen rolüne özellikle bugünlerde ihtiyaç duyuyoruz. Sporcularımızın da sorumlu davranarak topluma ve gençlere örnek olmalarını bekliyoruz. Kulüplerimize ve sporcularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Başkan akademinin açılış töreninde minik futbolcularla çok sıcak görüntüler sergiledi.
Başkan Erdoğan, akademi açılışında futbolun gündemine dair çok önemli mesajlar verdi.

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