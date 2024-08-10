Galatasaray Süper Lig’i açtı | Hatayspor’u 2 golle devirdi

Cimbom son nefeste... Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray 2024-2025 sezonunun açılış maçında Hatayspor'u geriye düşmesine rağmen 2-1 yenmeyi başardı. Süper Kupa'da 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle şoka giren Cimbom böylece moral buldu.

İNANILMAZ BİR POZİSYON

8. dakikada Ziyech gole yaklaştı. Ancak Erce zamanında açıyı daraltıp topun sahibi oldu. 9. dakikada Icardi'nin sert şutunu Erce topu iki hamlede kontrol etti. İlk yarı 0-0 sona erdi. 48. dakikada müthiş bir pozisyon yaşandı. Davinson vurdu Erce kurtardı. Kolombiyalı bir daha vurdu, direkten döndü. Ardından Abdülkerim'in kafa vuruşunda Erce gole izin vermedi. 51'de Barış yüzde yüz fırsatı kullanamadı.

ICARDI PENALTIDAN ATTI

52. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Fernandes golü attı: 0-1. 80. dakikada Icardi ceza sahasında yerde kalınca Galatasaray penaltı kazandı. Arjantinli yıldız skoru 1-1 yaptı. 90. dakikada bu kez sahneye yeni transfer Batshuayi çıktı. Kafayla ağları sarsan Belçikalı forvet hem ilk golünü attı hem de 3 puanı getirdi.