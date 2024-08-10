Fener hazırlıklarını tamamladı | Djiku’nun doğum günü unutulmadı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Öte yandan, antrenman öncesi Ganalı stoper Alexander Djiku'ya 30. yaş günü nedeniyle sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Tebrikleri kabul eden Djiku, teknik heyet ve takım arkadaşlarına sürpriz için teşekkür etti.

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