Şampiyon sahneye çıkıyor | Galatasaray Hatayspor’u ağırlıyor!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray bugün sezonun ilk maçında Hatayspor'u ağırlayacak. Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Maçı Turgut Doman yönetecek. Süper Kupa finalinde Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan Sarı-Kırmızılılar, Hatayspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Galatasaray ile Hatayspor, Süper Lig'de 9. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 8 lig maçından 5'ini (biri hükmen) Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 16 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle yanıt verdi.

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