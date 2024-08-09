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Filenin Sultanları gönüllerin şampiyonu: Bronz madalya için yarışacağız

Güçlü rakibi önünde çok iyi bir oyun sergileyen Milli Takımımız mücadelesiyle alkış aldı. Sultanlar bronz maçında yarın Brezilya ile karşılaşacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024
Filenin Sultanları gönüllerin şampiyonu: Bronz madalya için yarışacağız

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Filenin Sultanları, Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı final maçında İtalya'ya 3-0 kaybetti. Tarihinde ilk kez son 4 takım arasına kalarak göğsümüzü kabartan Ay-Yıldızlılar böylece altın madalya şansını kaybetti.

EGONU'YU DURDURAMADIK
Milli Takımımız yarın 18.15'te Brezilya ile bronz madalya mücadelesi verecek. Finalde ise İtalya ile ABD karşılaşacak. İtalya karşısında maça çok iyi başlayan Filenin Sultanları basit hatalar yapınca 25-22'lik skorla 1-0 geriye düştü. Milli Takımımız özellikle Egonu'yu durduramayınca 25-19'la 2. seti de kaybetti.

SONLARI İYİ OYNAYAMADIK
3. setin de final bölümlerini kötü oynayan Milliler seti 25-22, maçı da 3-0 kaybetti. Karşılaşma sonrası taraftarlar Milliler'i ayakta alkışladı.

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